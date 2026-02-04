3.74 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Профилактории, новые фермы - в Могилевской области отработана стратегия развития АПК
О том, как будет развиваться агропромышленный комплекс (АПК) Могилевской области в ближайшие годы, по итогам доклада Президенту журналистам рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, сообщает БЕЛТА.
Как отметил Анатолий Исаченко, по региону отработана стратегия развития АПК, она принята на уровне области. В ней предусмотрено строительство профилакториев, новых ферм и перевод всего скота, который содержится на привязном содержании, на беспривязное.
"Нам надо построить за пятилетку 83 объекта: порядка 20 - это новое строительство, 63 - это реконструкция. Поэтому мы будем иметь порядка 200 молочно-товарных комплексов (МТК), где будет содержаться все наше поголовье, - отметил он. - В этом году у нас задача построить 11 МТК - это, где есть финансирование, проектная документация. И мы уже приступили к выполнению этой работы".
Кроме того, в регионе построят 43 профилактория для телят. "Опять же, все необходимое есть, принято постановление правительства, отработано, какими будут профилактории. И уже все руководители знают места, где будут строить, откуда будут поступать материалы и как мы будем делать", - подчеркнул председатель облисполкома.
У каждого района области также разработаны свои стратегии развития на ближайшее время, где отработаны шаги по части улучшения или увеличения производства продукции сельского хозяйства. И среди таких шагов - укрупнение сельхозпредприятий.
"Наши объединения дают положительный эффект. Мы в этом убедились. Вот это наша стратегия, т.е. перевод всего скота на МТК и плюс укрупнение хозяйств. Она (стратегия. - Прим. БЕЛТА) детализирована, рассмотрена и утверждена. По ней планомерно двигаемся", - сказал он.
Однако, подчеркнул Анатолий Исаченко, есть вопросы технологии, их надо шлифовать. "К слову, построенные комплексы дают положительный результат. Мы видим, что там действительно есть удой, есть экономика и людям более комфортно работать. Ведь, создавая условия для животных, мы не должны забывать о людях, которые там работают. И для них тоже должны быть созданы нормальные условия", - обратил внимание он.