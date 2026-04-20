В Ташкенте стартовала международная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Международная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стартовала в столице Узбекистана. Это ключевое событие для развития торгово-промышленного сотрудничества в регионе.

20 апреля в рамках выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" проходит пленарная сессия. Главная тема 2026 года - технологические хабы как новый ландшафт развития Евразии. В мероприятии принимают участие страны, у которых есть хороший опыт создания таких технологических парков, а также те, кто готов этот опыт перенимать.

От крупноузловой сборки до локализации производства

27 % ВВП Узбекистана формируются именно сферой промышленности, т. е. страна уходит от сырьевой зависимости и создает товары с высокой добавленной стоимостью. Узбекские специалисты готовы обсуждать с коллегами из Беларуси и России новые кооперационные проекты и уходить от крупноузловой сборки к локализации деталей, комплектующих, нужных для таких сфер, как машиностроение, фармацевтика и энергетика.

Беларуси есть чем поделиться. На пленарном заседании вице-премьер Виктор Каранкевич говорил о новых кооперационных проектах, о новой программе сотрудничества с Узбекистаном, которую мы сейчас разрабатываем на пятилетку, и, конечно, готовы предложить свои решения.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Для нас очень важно показать свою продукцию, наладить и в дальнейшем развивать и укреплять кооперационные, промышленные связи и, конечно, выходить на реализацию совместных проектов. Поэтому в этом году мы традиционно подготовили национальный стенд Республики Беларусь. На нем представлены наши ведущие производители, в первую очередь это производители сельскохозяйственной техники, тракторный завод, Гомсельмаш, производители электротехнической продукции. Мы видим, что эта продукция пользуется спросом, и в дальнейшем планируем обмениваться опытом и знаниями с коллегами из Узбекистана, РФ и других стран СНД для развития кооперационных связей".

Новые решения: роботизация промышленности

Говоря о будущем промышленности, особое внимание уделяется роботизации, которая меняет облик предприятий в различных сферах. Это с трибуны пленарного заседания отмечали представители Евразийской экономической комиссии.

Сейчас в рамках ЕАЭС реализуется около 20 совместных кооперационных проектов. 5 из них уже готовы к запуску. Реализация только этих пяти проектов даст возможность создать не менее 2 тыс. новых рабочих мест, а поступления в бюджет в качестве налогов составят не менее 16 млрд российских рублей.