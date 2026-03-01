3.75 BYN
Прослеживаемость товаров, взносы в ФСЗН - что ждет белорусов с 1 марта
Новый месяц традиционно приносит белорусам ряд изменений. Март - не исключение.
Так, процесс регистрации недвижимости станет проще. Вводится принцип экстерриториальности. Подать заявление и документы можно в любой организации по госрегистрации в любой точке страны, независимо от того, где находится недвижимость. Раньше такая схема действовала только в Минске и Минской области.
Также с 1 марта расширен перечень прослеживаемых товаров. К шинам и холодильникам добавляется другая бытовая техника. Например, стиральные и посудомоечные машины, микроволновки, телевизоры, пылесосы и утюги. Бизнес, который торгует такой продукцией, должен будет вести электронные накладные и передавать все данные в специальную систему.
В МНС напоминают: нужно подать налоговую декларацию до 31 марта. Это касается тех, кто получил доходы из-за границы или за год продал машину, квартиру или другое имущество. Сделать это можно и офлайн, и онлайн. До конца месяца индивидуальным предпринимателям нужно заплатить взносы в ФСЗН. Доплатить взносы также могут самозанятые, которые хотят сформировать пенсионный стаж.