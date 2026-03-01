Прослеживаемость товаров, взносы в ФСЗН - что ждет белорусов с 1 марта

Новый месяц традиционно приносит белорусам ряд изменений. Март - не исключение.

Так, процесс регистрации недвижимости станет проще. Вводится принцип экстерриториальности. Подать заявление и документы можно в любой организации по госрегистрации в любой точке страны, независимо от того, где находится недвижимость. Раньше такая схема действовала только в Минске и Минской области.

Также с 1 марта расширен перечень прослеживаемых товаров. К шинам и холодильникам добавляется другая бытовая техника. Например, стиральные и посудомоечные машины, микроволновки, телевизоры, пылесосы и утюги. Бизнес, который торгует такой продукцией, должен будет вести электронные накладные и передавать все данные в специальную систему.