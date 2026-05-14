"Простая экономика": у Европы уже есть готовый ответ на безработицу из-за внедрения ИИ

Пока Китай учит миллиард человек работать с искусственным интеллектом с детского сада до пенсии, Европа выбрала другой путь: раздать деньги тем, кого эта технология уже вытеснила с рынка труда. Кто прав? Или верный вопрос звучит иначе: кто выживет в условиях "технологических разрушений"?

В авторской рубрике "Простая экономика" разберем, почему у Европы уже есть готовый ответ на безработицу из-за внедрения искусственного интеллекта и почему этот ответ - новый тупик для Евросоюза.

Пока весь мировой эфир занят военными сводками и санкционными пакетами, в тени разворачивается куда более важная история - о том, как разные цивилизации отвечают на один и тот же вызов. Вызов называется "искусственный интеллект вытесняет людей с рынка труда". И ответы диаметрально противоположные.

Давайте сначала посмотрим на Китай. В августе 2025 года Госсовет КНР опубликовал трехэтапную дорожную карту "ИИ+" до 2035 года. Ключевой целевой показатель первого этапа - к 2027 году более 70 % населения и предприятий страны используют ИИ-терминалы и ИИ-агентов. Вдумайтесь: это не технологическая метрика! Это общественная задача - изменить поведение почти миллиарда людей. Это не курсы для программистов. Это государственная программа перестройки страны!

Как они это делают? Не через принуждение и не через лекции. Через встраивание ИИ туда, где человек уже находится каждый день.

WeChat (им пользуются 87 % граждан Китая) уже содержит встроенные ИИ-ассистенты, переводчики, генераторы текста. Douyin (это их TikTok с охватом 78 % населения) показывает ИИ в действии через миллионы коротких видео. Пенсионеры в районных центрах учатся не "работать с нейросетью" - они учатся "записаться к врачу без очереди" и "попросить компьютер написать поздравление внуку". ИИ внутри, но невидимо. Барьер входа нулевой.

Государство субсидирует переподготовку более 10 млн работников в год. В школах с начальных классов учат детей отличать реальный контент от синтезированного. Alibaba, Huawei, Tencent открывают тысячи бесплатных образовательных модулей не из альтруизма - это условие работы на государственном рынке.

Китай не спрашивает: "Что делать с теми, кого заменил ИИ?" Китай задает другой вопрос: "Как сделать так, чтобы ИИ не смог заменить того, кто им владеет?"

Не бояться технологий, а активно применять

Теперь Европа. Европейский союз не имеет ни одной глобальной социальной сети, ни одной собственной LLM-модели уровня GPT или DeepSeek, ни одной платформы с охватом, сопоставимым с WeChat или TikTok. Цифровое пространство Европы - это территория американских и китайских платформ, на которой европейцы являются пользователями, а не хозяевами.

И вот теперь, когда ИИ начинает всерьез вытеснять людей с рынка труда - из кол-центров, из бухгалтерий, из юридических контор, из редакций, из логистики, европейские правительства готовятся к ответу, который они умеют давать лучше всего: платить вертолетные деньги программы "переходного дохода" для работников, чьи профессии исчезают под давлением автоматизации.

Европа платит за проигрыш, а не за победу

В итоге мы видим два принципиально разных сценария ответа на ИИ-революцию.

Первый: сделать ИИ инструментом большинства - встроить его в повседневную жизнь, сделать доступным, снять психологические и финансовые барьеры. Тогда человек не конкурирует с ИИ - он использует ИИ как усилитель своей компетентности.

Второй: признать, что часть людей проиграла технологии, и выплачивать им компенсацию за поражение. Это гуманно. Но это не стратегия роста.

Почему это важно не только для Европы и Китая?

Ловушка компенсации

Страны, которые сегодня стоят перед выбором стратегии, оказались на развилке. Одни пойдут по пути компенсации: это дорого, временно и не создает ничего нового. Другие пойдут по пути компетенции: это требует системной работы, но создает реальный экономический результат.

Разница в подходах будет видна уже к 2030 году. Экономики, которые выбрали массовое владение ИИ-инструментами, получат кратное ускорение производительности труда.