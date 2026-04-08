ПВТ и Клуб венчурных инвесторов заключили соглашение

Парк высоких технологий и Клуб венчурных инвесторов заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Вместе они будут поддерживать и развивать стартап-экосистему Беларуси.

Сотрудничество планируют развивать сразу в нескольких направлениях. Среди них проведение мероприятий и встреч с представителями инвестиционного и бизнес-сообщества, информационная и консультационная поддержка стартапов, популяризация инновационного предпринимательства, развитие кадрового потенциала экосистемы, а также содействие привлечению венчурных инвестиций, включая зарубежные.