Рачков: В центре внимания Беларуси и Ирана находятся торгово-экономические отношения

Взять планку товарооборота в 1 млрд долларов - такую цель ставят между собой Беларусь и Иран. Страны интенсивно развивают экономические отношения, свой вклад вносят и парламентарии.

5 мая в Палате представителей состоялась встреча председателя комиссии по международным делам Сергея Рачкова с послом Ирана в Беларуси.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы поддерживаем очень плотные контакты с нашими коллегами, иранскими парламентариями, как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Последние переговоры, встречи у нас состоялись в рамках Ассамблеи Межпарламентского Союза в Стамбуле. Необходимо сказать, что в центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий".

