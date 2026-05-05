3.77 BYN
2.83 BYN
3.32 BYN
Рачков: В центре внимания Беларуси и Ирана находятся торгово-экономические отношения
Взять планку товарооборота в 1 млрд долларов - такую цель ставят между собой Беларусь и Иран. Страны интенсивно развивают экономические отношения, свой вклад вносят и парламентарии.
5 мая в Палате представителей состоялась встреча председателя комиссии по международным делам Сергея Рачкова с послом Ирана в Беларуси.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы поддерживаем очень плотные контакты с нашими коллегами, иранскими парламентариями, как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Последние переговоры, встречи у нас состоялись в рамках Ассамблеи Межпарламентского Союза в Стамбуле. Необходимо сказать, что в центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий".