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Разработчики назвали сроки выхода белорусского электромобиля в серию
Белорусский электрокар - в шаге от запуска в серию, сообщают в Объединенном институте машиностроения Академии наук.
К производству отечественные электрокроссоверы будут готовы после окончания эксплуатационных испытаний. Это станет возможным к середине или же ближе к концу года, прогнозируют ученые.
Напомним, в конце 2024 года в Борисове было собрано 5 опытных образцов электрокаров опытно-промышленной партии. Им требуется пройти технические испытания и получить коммерческую оценку. Уровень локализации в этих машинах достиг 70 %.
Тем временем в Академии наук делают ставки, что уже через 10 лет белорусы смогут пересесть на беспилотный транспорт.