Разработчики назвали сроки выхода белорусского электромобиля в серию

Белорусский электрокар - в шаге от запуска в серию, сообщают в Объединенном институте машиностроения Академии наук.

К производству отечественные электрокроссоверы будут готовы после окончания эксплуатационных испытаний. Это станет возможным к середине или же ближе к концу года, прогнозируют ученые.

Напомним, в конце 2024 года в Борисове было собрано 5 опытных образцов электрокаров опытно-промышленной партии. Им требуется пройти технические испытания и получить коммерческую оценку. Уровень локализации в этих машинах достиг 70 %.