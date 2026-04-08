Развитие промышленной кооперации: Беларусь и Азербайджан собирают не менее 700 тракторов в год

Беларусь укрепляет кооперационные связи с Азербайджаном. Накануне в Минске подписан контракт на поставку партии машинокомплектов автотехники МАЗ.

Они уедут на Гянджинский автозавод (это многолетний партнер белорусских машиностроителей). Сотрудничает предприятие также и с МТЗ. Белорусские тракторы в Азербайджане очень востребованы. Спрос есть, а значит, объемы нужно увеличивать. Об этом 8 апреля говорили на площадке столичного завода.

Минский тракторный завод совсем скоро отметит 80 лет со дня основания. Это легендарное предприятие, в истории которого были самые разные моменты: взлеты, падения и проблемные вопросы. Такой проблемой стал распад Советского Союза. Но благодаря вниманию Президента Беларуси предприятие удалось сохранить. Но встал вопрос, как работать дальше в современных рыночных условиях: либо искать новых партнеров, либо восстанавливать старые прочные союзные связи. Тут хорошим примером стал Азербайджан.

Этот проект запустили благодаря двум президентам в 2007 году. Долго раскачиваться не пришлось, спустя буквально 2 года собрали тысячный совместный трактор.

Сейчас темпы еще активнее - не менее 700 тракторов в год. Такая цифра позволяет чувствовать себя на рынке уверенно. Но можно и нужно еще больше.

Тарас Мурог

Тарас Мурог, гендиректор Минского тракторного завода:

"В основном это техника мощностью 80, 90, 120 лошадиных сил. Мы достаточно сильно расширяем мощностной ряд и номенклатуру, будем общаться о расширении своего присутствия, в том числе в более мощных тракторах на рынке. Я думаю, что мы найдем в процессе переговоров требуемые ниши. Посмотрим маленькие, а также более мощные трактора на 350 лошадиных сил. Я думаю, каждая техника сможет найти отзыв и своего клиента".

МТЗ постоянно презентует новинки для рынка, поэтому гости не смогли пройти мимо. На вопрос "А что понравилось?" отвечали просто: "Все, что новое есть в Беларуси, должно быть и в Азербайджане". Хоть конкуренция на рынке огромная, 80 % его объема - совместная. Факторов много, но впереди - качество. Главное - не снижать планку.

Ханлар Нуру оглу Фатиев

Ханлар Нуру оглу Фатиев, председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода:

"То, что нужно для азербайджанского фермера, мы всегда готовы дать. У нас нет слова "нет". Сегодня МТЗ выпускает наисовременнейшую технику. Я не побоюсь этих слов. Мы сегодня представлены в Азербайджане. И то, что 80 % тракторного рынка за МТЗ и Гянджинским заводом, - это факт. Это не мы придумали. Это говорит о хорошей, надежной технике".

Также в планах активно идти в третьи страны и предлагать совместный продукт там. Это будет польза сразу для двух экономик. Другим вполне можно брать за пример, как в сегодняшних непростых условиях выстраивать крепкие отношения с надежными партнерами.

Дмитрий Пиневич

Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

"Наши взаимоотношения между Беларусью и Азербайджаном являются всесторонними, всеобъемлющими и стратегическими. Уровень наших взаимоотношений задают главы государств. Мы торгуем друг с другом, у нас 500 товарных позиций, работаем на рынке почти во всех сферах торгово-экономического сотрудничества, а также в культурной и гуманитарной сферах. Мы умеем дополнять друг друга. Товарооборот растет".