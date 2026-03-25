В Беларуси набирает обороты тема RDF-топлива - гранул, которые производятся из остатков мусора после сортировки. Это не "мусорное топливо" в бытовом понимании, а важный элемент современной системы управления отходами и энергией.

Заведующий сектором эколого-экономических исследований Института экономики Академии наук Надежда Батова рассказала о пилотных проектах, себестоимости и о том, как отходы помогают экономить природный газ и диверсифицировать энергоресурсы. Подробности смотрите в "Экономической среде".

Прежде всего, важно разобраться в терминологии. RDF-топливо - это не то, что мы привыкли называть мусором. "RDF-топливо - это важный элемент современной системы управления отходами и энергией. В Республике Беларусь мы реализуем на данной стадии пилотные проекты в цементной промышленности", - пояснила эксперт.

При оценке экономической перспективы RDF-топлива нельзя смотреть только на его себестоимость. "Себестоимость RDF-топлива, как и любой другой продукции, будет зависеть от масштаба производства, от технологий. Но при этом мы должны учитывать не только цену получаемого топлива, но и затраты на утилизацию этих отходов. Если отходы образуются, мы все равно должны их либо переработать, либо захоронить", - подчеркнула Надежда Батова.

RDF-топливо в Беларуси - как отходы становятся ресурсом для энергонезависимости

Кроме того, в расчет идут экологические издержки и экономия природных ресурсов, которые страна импортирует. "Цементные заводы используют природный газ - импортируемый для нас ресурс. Технология производства цемента позволяет использовать высокотемпературные печи, что хорошо для RDF-топлива. Оно безопасно для таких технологий. И, конечно, это важность диверсификации энергоресурсов", - добавила эксперт.

Наши промышленные предприятия готовы к использованию RDF-топлива. Более того, в Беларуси впервые складывается ситуация, когда на рынке местных видов топлива появляется конкуренция. "У нас есть древесные гранулы, пеллеты, биомасса, а теперь еще и RDF-топливо", - отметила Надежда Батова.

В перспективе технология пойдет дальше - в систему ЖКХ, что позволит еще шире использовать местные виды топлива и снижать зависимость от импортных энергоресурсов.