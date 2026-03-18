3.67 BYN
2.95 BYN
3.37 BYN
Реальные денежные доходы белорусов в январе выросли на 7,5 %
Автор:Редакция news.by
Реальные денежные доходы белорусов в январе составили 107,5 % к уровню годовалой давности. Данные опубликовал Белстат.
В общем объеме доходов оплата труда занимает 65,5 %, трансферты населению (а это пенсии, пособия, стипендии) - немногим более 22 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7%, от собственности и прочие доходы - 5%.
Напомним, в 2025 году реальные доходы населения, по статистике, выросли на 9,6 %. Максимум за прошлый год был достигнут по итогам I квартала - тогда доходы белорусов продемонстрировали рост в 12 %.