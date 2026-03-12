Рекордный рост: Индия теперь производит каждый четвертый iPhone в мире

Производственные мощности Apple в Индии достигли исторического максимума. Теперь здесь сосредоточена четверть общемирового объема выпуска корпорации.

Так, за 2025 год на индийских заводах собрали около 55 млн iPhone - это на 53 % больше показателей 2024-го.

Увеличение производства в Индии обусловлено стремлением Apple избежать потенциального введения тарифов США на китайские товары. Для этого компания переносит производство из Китая в другие страны.

Сейчас более 95 % "индийских" устройств уходят на экспорт, в основном в США.