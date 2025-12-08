Россия снимает ограничения на переводы за рубеж для белорусов

Центробанк России снимает ограничения на валютные переводы за рубеж как для граждан России, так и для нерезидентов из дружественных стран, в числе которых Беларусь.

До этого времени физлица, которые были нерезидентами из недружественных стран и работали в России, могли переводить за рубеж суммы, которые не превышают размеры их зарплаты.