Россияне стали массово скупать квартиры в Минске
Граждане России все охотнее приобретают недвижимость в столице Беларуси. В Государственном комитете по имуществу рассказали об итогах марта.
За первый месяц весны зарегистрировано 126 объектов недвижимости на граждан России по договорам купли-продажи. Таким образом, почти каждая десятая сделка в прошлом месяце совершена россиянами.
В Госкомимуществе привели несколько факторов, почему наша столица все чаще привлекает соседей. Во-первых, это отсутствие ограничений по сделкам. То есть гражданин России может не только купить жилье, но и продать его, инвестировать в аренду, передать по наследству или же подарить. Еще один аспект - трудовые гарантии. Учитывая, что Союзное государство предоставляет равные права, многие россияне переезжают в Минск на постоянную работу.