Рост БПМ, выплат и пособий - расскажем о важных новациях февраля
На календаре 1 февраля, и месяц традиционно принес белорусам ряд новаций. Вырос бюджет прожиточного минимума (БПМ). В среднем на душу населения он составляет теперь почти 497 рублей. Рост по сравнению с прошлым показателем - более процента.
Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Так, выросли пособия для семей, которые воспитывают детей. При рождении первого ребенка выплатят 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - 14.
Кроме того, выше стали возрастные надбавки к пенсиям. Тем, кому 75 и старше, доплатят 93 рубля. А для группы 80+ надбавка составит 186 рублей.
В ЕРИП некоторые банковские операции для клиентов стали бесплатными. Речь идет о платежах внутри одного банка. Без комиссии можно пополнять текущие и расчетные счета, вклады и депозиты, а также вносить платежи по кредиту - как основную сумму долга, так и проценты.
Важная информация для ремесленников и владельцев агроусадеб: для них выросли ставки сборов. Это предусмотрено обновленным Налоговым кодексом. Рост незначительный. Для владельцев агроэкоусадеб сбор увеличивается с 42 до 45 рублей в месяц, ремесленники вместо 7 рублей в месяц будут платить 10.