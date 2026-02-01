Рост БПМ, выплат и пособий - расскажем о важных новациях февраля

На календаре 1 февраля, и месяц традиционно принес белорусам ряд новаций. Вырос бюджет прожиточного минимума (БПМ). В среднем на душу населения он составляет теперь почти 497 рублей. Рост по сравнению с прошлым показателем - более процента.

Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Так, выросли пособия для семей, которые воспитывают детей. При рождении первого ребенка выплатят 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - 14.

Кроме того, выше стали возрастные надбавки к пенсиям. Тем, кому 75 и старше, доплатят 93 рубля. А для группы 80+ надбавка составит 186 рублей.

В ЕРИП некоторые банковские операции для клиентов стали бесплатными. Речь идет о платежах внутри одного банка. Без комиссии можно пополнять текущие и расчетные счета, вклады и депозиты, а также вносить платежи по кредиту - как основную сумму долга, так и проценты.