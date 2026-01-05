Рост товарооборота до 102,3 %: Рогожник рассказал об итогах сотрудничества с Россией за 2025 год

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник подвел ключевые итоги двустороннего сотрудничества за 2025 год между странами и обозначил стратегические планы на ближайшую перспективу. Несмотря на сложную внешнеэкономическую обстановку, в 2025 году удалось поставить рекорд по товарообороту, а также заложить основы для глубокой технологической интеграции.

По словам посла, 2025 год стал знаковым для белорусско-российских экономических отношений, продемонстрировав впечатляющую динамику: "2025 год, несмотря на все сложности, стал рекордным по товарообороту. Сегодня уже по итогам работы за 11 месяцев мы идем с ростом 102,3 %. Это то, что в начале года казалось сложно выполнимым, но мобилизовавшись и приложив все усилия, в том числе в сотрудничестве с регионами, нам удалось ситуацию переломить и выйти на эти темпы роста".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник

Дипломат констатировал, что за четыре года взаимный товарооборот вырос ровно в два раза. Однако поставленная Президентами Беларуси и России задача в 105 % не была достигнута, что служит дополнительным стимулом для работы.

"Мы за четыре года приросли в два раза ровно в товарообороте, и поэтому, на мой взгляд, если оценивать работу с Российской Федерацией, то ее можно характеризовать как положительную", - резюмировал Александр Рогожник.

Отвечая на вопросы о "проседании" в отдельных отраслях промышленности, посол признал определенные сложности, в частности, в машиностроении. Однако акцент был сделан на масштабных прорывных проектах, которые определят сотрудничество на годы вперед.

"Мы провели плодотворные переговоры, наметили дальнейшие точки роста и договорились о том, что будет подписана расширенная межправительственная программа в области авиастроения со сроками реализации до 2035 года", - заявил Александр Рогожник.

строительство самолета

Программа будет включать не только традиционные предприятия авиационной отрасли (407-й, 558-й, Оршанский заводы), но и другие предприятия Минпрома. Цель - не только окупить проекты, но и получить новые компетенции.

Отдельным приоритетом Александр Рогожник назвал станкостроение - высокотехнологичную и востребованную в РФ отрасль.

Потенциал сотрудничества выходит далеко за рамки отдельных отраслевых программ. Белорусские компании получают широкие возможности для участия в масштабных национальных проектах России.

"У нас есть еще очень большой пласт в реализации 19 национальных проектов Российской Федерации. И там зашиты, по сути дела, все проекты, начиная от строительства, заканчивая биотехнологиями и химпроизводством. Поэтому там пласт еще очень огромный, которым надо постоянно заниматься", - подчеркнул посол.

машиностроение

Единая база вместо дублирования: ключевой инструмент интеграции

Углубление промышленной кооперации стало стратегическим ответом Беларуси и России на вызовы времени. Как отметил Александр Рогожник, стороны перешли от конкуренции к системному партнерству, основанному на принципе взаимного дополнения.

Центральным элементом новой модели сотрудничества станет создание совместной информационной системы. Цель этого шага - кардинально изменить логику взаимодействия, минимизировать издержки и направить ресурсы в наиболее перспективные ниши.

"Делается это для того, чтобы мы избегали создание дублирующих так называемых производств, чтобы каждая страна вкладывалась в развитие того, в чем мы еще не очень сильны. И таким образом мы договорились о том, что два государства технологически будут друг друга дополнять, а не конкурировать", - подчеркнул Александр Рогожник.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник

Интеграционная работа уже дает конкретные плоды. Одним из важнейших достижений 2025 года посол назвал окончательное решение вопроса взаимного доступа производителей к государственным закупкам.

"Мы в январе договорились о том, что подпишем двусторонний комплекс программ по взаимному допуску наших производителей к конкурсам в двух странах. И в 2025 году мы эту проблему решили, теперь ограничений по доступу белорусских производителей на российский рынок никаких нет. Ровно как и российских в Беларуси", - заявил дипломат.

Таким образом, белорусско-российское промышленное сотрудничество обретает новое качество. Через создание прозрачной совместной базы данных, обеспечение полного доступа к рынкам и точечную проектную работу в регионах стороны выстраивают взаимодополняемую экономическую модель, где ресурсы направляются не на внутреннюю конкуренцию, а на укрепление общего суверенитета.