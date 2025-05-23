Русый: Сельхозпродукция Беларуси поставляется в 103 страны

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, наша страна занимает третье место в мире по производству льноволокна, четвертое - ржи и тритикале, десятое - гречихи. Входит в топ-20 по производству сахарной свеклы, рапса, овса, картофеля. Всего этого невозможно было бы достичь без внимания Президента к сфере АПК и его поручений, реализация которых в свое время казалась чем-то невыполнимым. Однако, как показала практика, именно стратегические подходы главы государства к развитию отрасли дали свой результат. И сегодня наша страна по праву может гордиться лидерскими позициями по многим показателям.