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Русый: Сельхозпродукция Беларуси поставляется в 103 страны
В мире сохраняется высокий спрос на белорусскую сельхозпродукцию. Сегодня она поставляется на рынки 103 стран. Такое заявление сделал член Совета Республики Михаил Русый на полях шестого Невского экологического конгресса.
Мероприятие проводится с целью укрепления межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности государств - участников СНГ. И Беларуси есть чем поделиться.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, наша страна занимает третье место в мире по производству льноволокна, четвертое - ржи и тритикале, десятое - гречихи. Входит в топ-20 по производству сахарной свеклы, рапса, овса, картофеля. Всего этого невозможно было бы достичь без внимания Президента к сфере АПК и его поручений, реализация которых в свое время казалась чем-то невыполнимым. Однако, как показала практика, именно стратегические подходы главы государства к развитию отрасли дали свой результат. И сегодня наша страна по праву может гордиться лидерскими позициями по многим показателям.
На круглых столах и сессиях деловой программы конгресса были подняты вопросы и климатических рисков, устойчивого экотуризма, применения искусственного интеллекта и цифровых решений в сфере экологии, международного сотрудничества стран БРИКС, развития экономики замкнутого цикла, и зеленых инвестиций.