На IV Антифашистском конгрессе предложили создать Международный антифашистский комитет

Укрепление международной безопасности, защита исторической правды и борьба с распространением идей фашизма и нацизма остаются актуальными в современном мире. В Минске 26 июня продолжил свою работу IV антифашистский конгресс.

Правдивая история Великой Победы - важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма. Это отметил Президент Беларуси в обращении к участникам конгресса.

Нынешний белорусско-российский конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. "Июнь 1941 года изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков и мирных граждан. А сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв, находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и предаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников. Наше дело правое, а правдивая история Великой Победы - важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, откровенной пропаганды идеологий фашизма, нацизма и ксенофобии", - отметил Президент.

Участие в пленарном заседании в Минске, в том числе и в формате онлайн, приняли представители четырех десятков стран и более 600 человек.

Цветы к Вечному огню у столичного монумента Победы - дань памяти защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Священный ритуал для белорусов и участников IV антифашистского конгресса. Сегодня Минск во всеуслышание снова призывает к тому, чтобы голос правды звучал громко.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4331651-bedd-41cf-a3cf-7c9f3a13a287/conversions/b8c7a243-3787-40c2-af46-0e0bfd775f1b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4331651-bedd-41cf-a3cf-7c9f3a13a287/conversions/b8c7a243-3787-40c2-af46-0e0bfd775f1b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4331651-bedd-41cf-a3cf-7c9f3a13a287/conversions/b8c7a243-3787-40c2-af46-0e0bfd775f1b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4331651-bedd-41cf-a3cf-7c9f3a13a287/conversions/b8c7a243-3787-40c2-af46-0e0bfd775f1b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Великая Победа не просто не должна быть забыта, а не должно быть сомнений о том, что она была, и советский народ совершил величайший подвиг. А попытки стран Запада переписать историю - это не что иное, как возрождение современного нацизма".

Тенденции, которые охватывают западные страны, неутешительные. Большую тревогу вызывает происходящее в соседних странах, где уничтожаются памятники, переписывается и искажается история, проходят шествия нацистов. И это в то время, как восемь десятилетий назад деды и прадеды отстаивали для будущих поколений независимость и право жить.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da55685-4520-4a7c-9132-d7fddc32d558/conversions/493aa40b-ca62-4e46-9ccc-b7d216ec712b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da55685-4520-4a7c-9132-d7fddc32d558/conversions/493aa40b-ca62-4e46-9ccc-b7d216ec712b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da55685-4520-4a7c-9132-d7fddc32d558/conversions/493aa40b-ca62-4e46-9ccc-b7d216ec712b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da55685-4520-4a7c-9132-d7fddc32d558/conversions/493aa40b-ca62-4e46-9ccc-b7d216ec712b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Европа сегодня, к сожалению, многие руководители забыли, к каким трагическим последствиям 85 лет назад после начала Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, к каким жертвам привел фашизм. Беларусь выступала и выступает за недопущение распространения фашизма, за сохранение исторической памяти. Этот вопрос является одним из важнейших вопросов".

За долгожданную Победу, свободу и независимость оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная Беларусь заплатила слишком дорогую цену. Нет семьи, которой не коснулась бы эта страшная трагедия. Война унесла жизни каждого третьего белоруса.

"Моей семьи коснулась война. Мой прадед воевал, защищал Родину тоже вместе со всеми", - рассказал командир отделения военно-патриотического клуба "Доблесть" Тимофей Карлицкий. - Я сегодня нахожусь на конгрессе, мне важно услышать то, что сегодня будут рассказывать, потому что нами, молодежью, пытаются манипулировать извне. Но мы, наследники победителей, знаем правду о Великой Отечественной войне и будем нести ее дальше".

Милана Якшук, курсант военного факультета БГУИР:

"Поколения меняются, и те, кто на личном опыте испытал ужасы Второй мировой войны, они уже, к сожалению, не все могут этим поделиться. Поэтому я считаю, что стоит посещать данные мероприятия, смотреть фильмы, если есть возможность, общаться с ветеранами Великой Отечественной войны".

На территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны было свыше 260 фабрик смерти. 26 июня участники форума - делегаты из десятков стран - в мемориальном комплексе "Тростенец" почтили память сотен тысяч мирных жителей и военнопленных, уничтоженных нацистами на белорусской земле.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e027e4ec-c82a-4e35-8797-7a41e8c698af/conversions/36be8432-844f-4f3d-afcd-83ff65a14425-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e027e4ec-c82a-4e35-8797-7a41e8c698af/conversions/36be8432-844f-4f3d-afcd-83ff65a14425-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e027e4ec-c82a-4e35-8797-7a41e8c698af/conversions/36be8432-844f-4f3d-afcd-83ff65a14425-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e027e4ec-c82a-4e35-8797-7a41e8c698af/conversions/36be8432-844f-4f3d-afcd-83ff65a14425-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):

"Мы видим на примере Украины, как появляются новые модели национал-социализма. Очень похожие на германский национал-социализм, конец существованию которого положила победа Советского Союза и союзных сил. Но, тем не менее, идеи фашизма выкорчевать окончательно не удалось. И сегодня они возрождаются на украинской почве и не только на украинской".

Беларусь помнит и не позволит забыть страшные преступления нацистской Германии. Вот уже шестой год в республике расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Открываются новые факты. Цифры той войны увеличиваются.

Валерий Толкачев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Доподлинно установлено, что на территории Беларуси было уничтожено не менее 12 868 населенных пунктов полностью либо частично вместе с жителями. Из них трагическую судьбу деревни Хатынь повторило 290 населенных пунктов, то есть на 104 больше, чем считалось ранее. Работа по установлению еще населенных пунктов нами продолжается".

Сегодня человечество сдает экзамен на прочность и то, как мы усвоили уроки прошлого. Очевидно, на Западе, прежде всего в Евросоюзе, забыли, к чему способны привести убежденность в собственном превосходстве и исключительности. Миру пора одуматься.

Дарья Мацук, руководитель международного представительства Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Египте:

"Хочется отметить количество иностранных участников приехавших. Это подтверждает то, что общество не замалчивает историческую правду и происходящую несправедливость во всем мире. Те люди, которые представляют различные общественные организации из Европы, в частности, они лишь подтверждают то, что необходимо объединяться и ситуацию менять. Мир в глобальном смысле близок к точке невозврата".

Имтиаз Ахмад, заместитель председателя Рабочей партии Великобритании news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d63b7b3e-e104-4d21-8f7c-b879f096fff3/conversions/59f5247b-88f7-4e10-aced-3c7c55fdb609-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d63b7b3e-e104-4d21-8f7c-b879f096fff3/conversions/59f5247b-88f7-4e10-aced-3c7c55fdb609-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d63b7b3e-e104-4d21-8f7c-b879f096fff3/conversions/59f5247b-88f7-4e10-aced-3c7c55fdb609-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d63b7b3e-e104-4d21-8f7c-b879f096fff3/conversions/59f5247b-88f7-4e10-aced-3c7c55fdb609-xl-___webp_1920.webp 1920w

Имтиаз Ахмад, заместитель председателя Рабочей партии Великобритании:

"История искажена. Я думаю, когда преподается правильная история, тогда ни один разумный человек не пойдет на войну. Нам действительно нужно достучаться до нашей молодежи. Именно поэтому наша партия очень-очень антивоенная. И мы осуществляем такие программы, как "Нет НАТО" и другие инициативы, с которыми мы связаны, чтобы сказать: послушайте, война - это не выход".