Дмитрий Жук о готовности Беларуси открыть приграничье для сбора дикоросов: Это тест на человечность

Беларусь демонстрирует открытую и добрососедскую политику в отношении Украины. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил министр информации Дмитрий Жук.

Ранее Президент нашей страны подтвердил готовность открыть украинцам белорусское приграничье для сбора грибов и ягод. И это в определенной степени стало тестом на человечность для политиков соседней страны.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Что касается позиции Беларуси и нашего Президента Александра Лукашенко, то она отражает взгляды мудрого и сильного человека, спокойного и уравновешенного, который знает цену дружбе между народами. Это крайне важно. Не между политическими элитами, а между народами".

Поэтому совершенно очевидно, считает министр, что Александр Лукашенко предложил соседям возобновить традицию, которая существовала многие годы и помогала поддерживать население приграничных с Беларусью украинских территорий, считает он. Однако для того, чтобы человек мог пересечь границу, необходимо согласие обеих сторон, а не только белорусской. "Это уже, дорогие друзья, тест не на вшивость, а на человечность", - отметил Дмитрий Жук.