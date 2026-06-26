Горячие драники, выдержанные сыры и медовые пряники - каков на вкус Форум регионов

Для Минской области XIII Форум регионов Беларуси и России - настоящий экзамен. Нужно было не просто организовать встречи на высшем уровне, но и показать лучшие стороны: экономический потенциал, гостеприимство, культурную самобытность.

Когда экономика встречается с гастрономией, деловые вопросы решаются не только за столом переговоров, но и во время дегустации. Какой форум на вкус? Это горячие драники, выдержанные сыры и медовые пряники.

Атмосфера же была с душой и песней.

Атмосфера с душой и песней на Форуме регионов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a100a12-4ef3-4d75-9a83-a6a7b7d902ba/conversions/e8c78b80-1239-4338-9b05-0bc4940972ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a100a12-4ef3-4d75-9a83-a6a7b7d902ba/conversions/e8c78b80-1239-4338-9b05-0bc4940972ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a100a12-4ef3-4d75-9a83-a6a7b7d902ba/conversions/e8c78b80-1239-4338-9b05-0bc4940972ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a100a12-4ef3-4d75-9a83-a6a7b7d902ba/conversions/e8c78b80-1239-4338-9b05-0bc4940972ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме подписанных документов, в пакетах или коробках гости увезли с собой книгу "Минщина гостеприимная", а также белорусский текстиль, керамику или варенье из сосновых шишек. Каждый по-разному распробовал Беларусь.

Марианна Кочубей, участник XIII Форума регионов Беларуси и России (Москва):

"Это не колбаса, это нектар. Умопомрачительно! Я была поражена, когда увидела людей, которые работают вместе над развитием промышленной кооперации между регионами. Это произвело на меня огромное впечатление. И, конечно, фотографии рядом с БЕЛАЗом я обязательно покажу своим внукам".

"В восторге вообще всего напробовалась. Взяла пармезан, колбасу фуэт с трюфелем. В Беларуси столько местных производителей классных", - восхищается участница форума из Пензы Анастасия Шестакова.

Вячеслав Степанов, участник XIII Форума регионов Беларуси и России (Башкортостан) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9181cfdf-43ba-459c-b204-3020d634073a/conversions/b19b83e9-5ee1-442e-b786-13c5cecd6d31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9181cfdf-43ba-459c-b204-3020d634073a/conversions/b19b83e9-5ee1-442e-b786-13c5cecd6d31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9181cfdf-43ba-459c-b204-3020d634073a/conversions/b19b83e9-5ee1-442e-b786-13c5cecd6d31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9181cfdf-43ba-459c-b204-3020d634073a/conversions/b19b83e9-5ee1-442e-b786-13c5cecd6d31-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Степанов, участник XIII Форума регионов Беларуси и России (Башкортостан):

"Мы приехали к вам с медом и нефтью, а уехали с мороженым, молочными продуктами и сыром. Особенно нам понравилось мороженое с сыром. Я сразу же передам нашим башкирским партнерам, у кого есть сеть магазинов, чтобы они организовали отдельный отдел в своих магазинах для продукции из Беларуси. Потому что цены на молочные продукты у вас процентов на 40 ниже".

Форум регионов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4874012b-bbf8-4b78-a470-b53a75b3572c/conversions/fc681b39-eb2e-4807-be6b-fbc3c8b791c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4874012b-bbf8-4b78-a470-b53a75b3572c/conversions/fc681b39-eb2e-4807-be6b-fbc3c8b791c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4874012b-bbf8-4b78-a470-b53a75b3572c/conversions/fc681b39-eb2e-4807-be6b-fbc3c8b791c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4874012b-bbf8-4b78-a470-b53a75b3572c/conversions/fc681b39-eb2e-4807-be6b-fbc3c8b791c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Минском международном выставочном центре свои стенды и продукцию представили все области Беларуси и семь российских регионов. И ведь целое искусство, как правильно встретить гостя, чтобы он уехал сытым, довольным и красивым.

Вячеслав Сухоруков, зампредседателя правительства Республики Бурятия (Россия):

"Нашей части российской делегации из Бурятии пришлось преодолеть 7 тыс. километров. Мы ни на секунду об этом не пожалели. Очень насыщенная двухдневная программа работы. Увозим очень хорошее настроение с собой, очень много контактов. Несколько видов драников пробовал. Чувствую, что пару килограммов лишних в моем весе появилось. Увожу не только впечатление".

Псковский пряник с рогачевской сгущенкой

А это союзная кооперация в действии. Псковский пряник со словом "международный".

Александра Сафронова, совладелец и шеф-кондитер кондитерского дома "Себежанка" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce949950-bec4-47ad-b188-7c7084d94280/conversions/901a3658-882d-49cc-8a34-35f161291dbf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce949950-bec4-47ad-b188-7c7084d94280/conversions/901a3658-882d-49cc-8a34-35f161291dbf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce949950-bec4-47ad-b188-7c7084d94280/conversions/901a3658-882d-49cc-8a34-35f161291dbf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce949950-bec4-47ad-b188-7c7084d94280/conversions/901a3658-882d-49cc-8a34-35f161291dbf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александра Сафронова, совладелец и шеф-кондитер кондитерского дома "Себежанка":

"Наша гордость - это печатные пряники с начинками. На сегодняшний день в нашем ассортименте представлено 22 различные начинки. Интересно, что в основе каждой из них - вареная сгущенка, произведенная компанией "Рогачев". Благодаря этому наш пряник можно назвать международным. Пока мы только знакомимся с вашей гастрономией, но уже побывали в двух ресторанах. Особенно нам понравился борщ".

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И, конечно, взаимодействие делегатов двух стран вышло за пределы Минского международного выставочного центра. Для удобства гостей и оперативного решения вопросов закрепили ответственных. Было задействовано свыше 100 волонтеров. Продумали логистику. "Влюбляли" в столичный регион три десятка экскурсоводов и музейных сотрудников. Организаторы тщательно подбирали и меню, учитывая многонациональный состав делегаций.

Наталья Суйкова, начальник Главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

"В каждом месте питания был утвержденный набор блюд. Это, как правило, мясная закуска, овощная закуска, это салаты. Особенности - это мочанка в горшочках с драниками, с белорусскими колбасками и соусом, колдуны с мясным фаршем, драники на колоде и прочие изыски подачи - это уже в зависимости от объекта".

Не меньше чем дегустация, впечатляют и цифры. Объем заключенных контрактов на полях форума превысил 1 млрд 700 млн бел. руб. Подписано более 300 соглашений и около 500 договоров.

К примеру, Орловская область расширяет сотрудничество с Беларусью. Дорожные карты с Минской и Витебской областями определили план совместной работы до 2028 года.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:

"Наши основные партнеры - это Гомельская, Витебская и Брестская области, с которыми мы активно сотрудничаем. Брест за нами закреплен, мы взаимодействуем, поэтому мы сейчас вырабатываем алгоритм взаимодействия по обмену экономическими продуктами. Кроме того, мы делимся своими достижениями в области селекции зерновых культур сельскохозяйственного назначения, а также активно работаем над совместными проектами в промышленности, включая производство коммунальной техники на базе МАЗ".