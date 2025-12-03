Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Рыженков: Беларусь получила возможность свободно торговать в Алжире молочной продукцией

Беларусь получила возможность свободно торговать в Алжире своей молочной продукцией, заявляет глава МИД Максим Рыженков. Поставки сухого молока и сыворотки - в основе торговли.

К слову, общая цифра товарооборота между странами выросла в 2024 году в 16 раз и сейчас составляет 50 млн долларов. Алжир - важный экономический игрок Африки. По территории это самая большая страна континента, где проживают 45 млн человек. Рынок огромный, как и возможности для нашего сотрудничества.

