С 1 марта белорусы смогут зарегистрировать жилье в любом городе
Автор:Редакция news.by
С 1 марта белорусы смогут подать заявление и документы на регистрацию недвижимости в любом кадастровом агентстве. Это предусмотрено постановлением Госкомимущества.
Таким образом в стране закрепят принцип так называемой полной экстерриториальности государственной регистрации недвижимости.
Это значит, что подать заявление и документы можно в любую такую госорганизацию, независимо от места расположения жилья. Прежде по такому принципу работали только в Минске и Минской области.