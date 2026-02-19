С 1 марта белорусы смогут зарегистрировать жилье в любом городе

С 1 марта белорусы смогут подать заявление и документы на регистрацию недвижимости в любом кадастровом агентстве. Это предусмотрено постановлением Госкомимущества.

Это значит, что подать заявление и документы можно в любую такую госорганизацию, независимо от места расположения жилья. Прежде по такому принципу работали только в Минске и Минской области.