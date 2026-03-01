3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
С 1 марта в Беларуси вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Автор:Редакция news.by
1 марта начинают действовать новые цены на газ и электроэнергию для населения. Постановление подписал премьер-министр.
Напомним, ранее решением Президента Беларуси плановое повышение тарифов перенесли с 1 января на 1 марта, чтобы снизить финансовую нагрузку для населения.
Удорожание платежа на газ за счет роста тарифа составит менее рубля. На рубль и 70 копеек вырастет цена баллона сжиженного газа. Что касается электроэнергии, то удорожание платежа составит почти 3 рубля. Новые значения увидим в жировках, которые получим уже в апреле.