С 1 марта в Беларуси вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Напомним, ранее решением Президента Беларуси плановое повышение тарифов перенесли с 1 января на 1 марта, чтобы снизить финансовую нагрузку для населения.

Удорожание платежа на газ за счет роста тарифа составит менее рубля. На рубль и 70 копеек вырастет цена баллона сжиженного газа. Что касается электроэнергии, то удорожание платежа составит почти 3 рубля. Новые значения увидим в жировках, которые получим уже в апреле.