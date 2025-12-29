Смотреть онлайнПрограмма ТВ
С 2026 года в Беларуси увеличатся штрафы для автомобилистов

С нового года в Беларуси на 3 рубля вырастет базовая величина - до 45 рублей. В связи с этим увеличатся штрафы для автомобилистов.

Сейчас за превышение скорости от 10 до 20 км/ч водители платят до одной базовой величины, а с 1 января штраф вырастет с 42 до 45 рублей.

Также в Беларуси заработала система автоматической фиксации нарушений на перекрестках. Теперь за проезд на красный или с несоблюдением правил движения по полосам нарушителя будут штрафовать автоматически.

