С 2026 года в Беларуси увеличатся штрафы для автомобилистов
Автор:Редакция news.by
С нового года в Беларуси на 3 рубля вырастет базовая величина - до 45 рублей. В связи с этим увеличатся штрафы для автомобилистов.
Сейчас за превышение скорости от 10 до 20 км/ч водители платят до одной базовой величины, а с 1 января штраф вырастет с 42 до 45 рублей.
Также в Беларуси заработала система автоматической фиксации нарушений на перекрестках. Теперь за проезд на красный или с несоблюдением правил движения по полосам нарушителя будут штрафовать автоматически.