С 24 июня "Белавиа" запускает прямые авиарейсы в Уфу

Регулярные рейсы планируют выполнять каждую среду. Вылет из Минска в 09:30, обратный рейс в этот же день из Уфы - в 15:20. Полет займет около трех часов.

Уфа станет девятым городом России, куда "Белавиа" выполняет полеты на регулярной основе. Ранее между Минском и Уфой летала российская компания, и до этого момента в летнем расписании Башкортастана не было прямых рейсов.