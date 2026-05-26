С 24 июня "Белавиа" запускает прямые авиарейсы в Уфу
Автор:Редакция news.by
С 24 июня в расписании авиакомпании "Белавиа" появится российский город Уфа.
Регулярные рейсы планируют выполнять каждую среду. Вылет из Минска в 09:30, обратный рейс в этот же день из Уфы - в 15:20. Полет займет около трех часов.
Уфа станет девятым городом России, куда "Белавиа" выполняет полеты на регулярной основе. Ранее между Минском и Уфой летала российская компания, и до этого момента в летнем расписании Башкортастана не было прямых рейсов.