Сближение законодательств - на МПА СНГ рассмотрено 23 модельных закона

Политика, экономика, взаимодействие в социальной сфере - Межпарламентская Ассамблея СНГ закрыла сессию в Душанбе

13-14 ноября в Душанбе проходила Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств.

Участие в мероприятиях принимала и белорусская парламентская делегация, ведь МПА СНГ - это востребованная площадка для конструктивного диалога, нацеленная на сближение законодательств. Это отметил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече со спикерами парламентов СНГ. На осенней сессии было рассмотрено 23 модельных закона.

Спикеры парламентов СНГ возложили цветы к монументу Сомони

Спикеры парламентов СНГ возложили цветы к монументу Сомони

Величие мемориального комплекса национального примирения и возрождения восхищает. Высота статуи из бронзы 13 метров. Памятник основателю первого таджикского государства Исмоилу Сомони является одной из ключевых достопримечательностей Душанбе. Монумент украшает Большая сталактитовая арка, на вершине которой золотая корона. Бронзовые львы - символ устойчивости государства, гарант мира и национального согласия в стране.

Президент Таджикистана встретился с главами делегаций

Разговор об инициативах по развитию Содружества 14 ноября продолжился на встрече высокого уровня. Со спикерами парламентов встретится президент Таджикистана. 2025 год - год председательства этой страны в СНГ. Озвучены инициативы, которые укрепляют экономику стран Содружества, промышленную кооперацию, безопасность.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:

"Межпарламентская Ассамблея является востребованной площадкой Содружества для всестороннего конструктивного диалога между государствами-участниками. В его рамках сегодня ведется комплексная работа по широкому кругу вопросов взаимодействия. Наряду с вопросами формирования и сближения законодательств наших государств она охватывает многие другие ключевые направления сотрудничества".

Модельные законы для развития экономики и общества

В рамках пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ речь шла о модельных законах. Их 23. В целом, как отмечают парламентарии, потенциал, наработанный за 30 лет, дает уверенность, что преодолеть можно любые современные вызовы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"На пленарном заседании мы рассматриваем модельные законы, которые потом, возможно, имплементируем каждый в своем национальном законодательстве. Очень важно, что в рамках нашей Межпарламентской Ассамблеи проходит ряд мероприятий, которые в течение года мы реализовываем. Эти мероприятия прежде всего направлены на наше совместное взаимодействие в торгово-экономическом сотрудничестве, в гуманитарном сотрудничестве, в молодежной политике".

Модельные законы, в частности, касаются лекарственного обеспечения в государствах СНГ, экологии и ограничения выбросов парниковых газов.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Эта площадка уникальна сама по себе, потому что она дает возможность разрешить широкий спектр вопросов - рассматриваются наиболее актуальные вопросы развития общественных отношений, которые здесь и сейчас являются типичными для всех без исключения государств-участников, для людей".

Абдухалил Гафурзода, полномочный представитель Маджлиси Оли Таджикистана в МПА СНГ:

"Эта площадка служит для развития законодательной базы, а также для развития самой перспективы правового пространства стран СНГ".

Также речь шла о правовом поле для развития креативных индустрий, укрепления территориальной обороны, противодействия торговле людьми. Белорусский опыт востребован, к примеру, по развитию приграничных территорий.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"У нас с Российской Федерацией наработан солидный опыт приграничного сотрудничества. И он описывается в рекомендациях для того, чтобы страны-участники, особенно органы местного управления, могли им воспользоваться. Очень важно то, что он дает непосредственный инструмент именно органам местного управления и самоуправления по работе с приграничными территориями. Главная цель - развитие этих приграничных территорий, решение общих задач, налаживание логистических схем".