Посевная кампания на севере страны - в чем особенности этого агросезона
Белорусские аграрии закладывают фундамент урожая 2026. Техника, кадры и ответственный подход к делу - залог продовольственной безопасности. Сельское хозяйство - это постоянный режим многозадачности. Помимо сева, есть ежедневные заботы на молочно-товарных комплексах, чтобы в наших магазинах было изобилие товаров.
Силы аграриев по всей стране направлены на посевную. Важны технологии и соблюдение сроков, а еще хозяйский подход к каждому гектару. Должна быть выработана четкая стратегия на местах. К примеру, в Витебской области в этом агросезоне увеличили площади под кукурузу и люцерну.
Своевременная подготовка, а дальше дело техники. Сельское хозяйство уж точно, знают механизаторы "Проземле-Агро", любит порядок. Зерновой клин уже отсеяли. Но это лишь часть большого пути к результату.
Все делать нужно правильно - правильно вспахать, правильно обработать, считает механизатор ОАО "Проземле-Агро" Дмитрий Селедец.
Четко и по делу. Так о задачах, которые трудовому коллективу ставит директор Виктор Кулаков, говорят аграрии. В свои 26 он не боится трудностей. Посевная, ремонты, строительство помещений для содержания поголовья. Все на постоянном контроле.
Виктор Кулаков, директор ОАО "Проземле-Агро":
"Строим для группы телят доращивания. После индивидуального содержания они переходят в этот сарай. Здесь дорастают до определенной весовой категории. Кормление будет в другом формате".
Строительство профилакториев
По соседству с новым помещением определили участок для строительства профилактория для телят, где все для их комфорта. А это ведь и есть залог здоровья животных, рассуждает молодой специалист Владислав Абозов. Отучился и приехал работать в родной Чашникский район ветеринарным фельдшером. Теперь поголовье молочно-товарного комплекса "Проземле-Агро" и его зона ответственности.
Владислав Абозов, ветеринарный фельдшер ОАО "Проземле-Агро":
"К теленочку нужно относиться как к своему ребенку. Его нужно любить, жалеть, оберегать от всякой невзгоды. Самое важное - понимать животных и профилактировать всевозможные инфекционные болезни, вирусные болезни".
Молодые специалисты в АПК
6 лет назад профессиональный путь начался для Маргариты Гайко. Теперь ветврач - наставник для молодых специалистов. Говорит, что главное - осознанно выбирать профессию. Хозяйства заинтересованы в кадрах.
Маргарита Гайко, ветеринарный врач ОАО "Проземле-Агро":
"Решила работать в сельском хозяйстве еще с детства, потому что мои родители, дяди, тети все работают здесь. Самое важное - кормление, содержание, вовремя делать профилактику. Я всегда хотела здесь работать, потому что мой девиз - "Где родился, там и пригодился".
Уже скоро на работу в хозяйство придет зоотехник, который учится по целевому направлению. Коллектив подобрался молодой. И что важно - у специалистов есть желание работать.