Посевная кампания на севере страны - в чем особенности этого агросезона

Белорусские аграрии закладывают фундамент урожая 2026. Техника, кадры и ответственный подход к делу - залог продовольственной безопасности. Сельское хозяйство - это постоянный режим многозадачности. Помимо сева, есть ежедневные заботы на молочно-товарных комплексах, чтобы в наших магазинах было изобилие товаров.

Силы аграриев по всей стране направлены на посевную. Важны технологии и соблюдение сроков, а еще хозяйский подход к каждому гектару. Должна быть выработана четкая стратегия на местах. К примеру, в Витебской области в этом агросезоне увеличили площади под кукурузу и люцерну.

Своевременная подготовка, а дальше дело техники. Сельское хозяйство уж точно, знают механизаторы "Проземле-Агро", любит порядок. Зерновой клин уже отсеяли. Но это лишь часть большого пути к результату.

Все делать нужно правильно - правильно вспахать, правильно обработать, считает механизатор ОАО "Проземле-Агро" Дмитрий Селедец.

Четко и по делу. Так о задачах, которые трудовому коллективу ставит директор Виктор Кулаков, говорят аграрии. В свои 26 он не боится трудностей. Посевная, ремонты, строительство помещений для содержания поголовья. Все на постоянном контроле.

"Строим для группы телят доращивания. После индивидуального содержания они переходят в этот сарай. Здесь дорастают до определенной весовой категории. Кормление будет в другом формате".

Строительство профилакториев

По соседству с новым помещением определили участок для строительства профилактория для телят, где все для их комфорта. А это ведь и есть залог здоровья животных, рассуждает молодой специалист Владислав Абозов. Отучился и приехал работать в родной Чашникский район ветеринарным фельдшером. Теперь поголовье молочно-товарного комплекса "Проземле-Агро" и его зона ответственности.

Владислав Абозов, ветеринарный фельдшер ОАО "Проземле-Агро":

"К теленочку нужно относиться как к своему ребенку. Его нужно любить, жалеть, оберегать от всякой невзгоды. Самое важное - понимать животных и профилактировать всевозможные инфекционные болезни, вирусные болезни".

Молодые специалисты в АПК

6 лет назад профессиональный путь начался для Маргариты Гайко. Теперь ветврач - наставник для молодых специалистов. Говорит, что главное - осознанно выбирать профессию. Хозяйства заинтересованы в кадрах.

Маргарита Гайко, ветеринарный врач ОАО "Проземле-Агро":

"Решила работать в сельском хозяйстве еще с детства, потому что мои родители, дяди, тети все работают здесь. Самое важное - кормление, содержание, вовремя делать профилактику. Я всегда хотела здесь работать, потому что мой девиз - "Где родился, там и пригодился".

Уже скоро на работу в хозяйство придет зоотехник, который учится по целевому направлению. Коллектив подобрался молодой. И что важно - у специалистов есть желание работать.

