Шоурум с белорусскими товарами - белорусская деревня появится в Петрозаводске
Белорусская деревня появится в Петрозаводске. Планы по открытию шоурума, где будут представлены не только отечественные продукты питания, но и товары легпрома, озвучили на заседании рабочей группы по сотрудничеству. Оно уже десятое по счету. Отмечено, что стороны взяли и новую планку в торговле.
Отношения Беларуси и России - это не только про бизнес, а куда больше. Это родственные, культурные связи, общая память, общее прошлое - то, что действительно объединяет. Белорусская делегация, которая находится с визитом в столице Карелии, возложила цветы к Вечному огню на площади Ленина.
Немного об экономике. За прошедшую пятилетку взаимная торговля Беларуси и Республики Карелии выросла в три раза. 4 мая обсуждали, за счет чего будут наращивать сотрудничество дальше. Стороны сверили часы и подтвердили: перспективы для развития взаимодействия есть.
"Грузовые автомобили, запчасти, то есть это сотрудничество с нашим "АМКОДОРом". Мы поставляем сюда запчасти для крупногабаритной сборки. Кроме того, более 30 крупногабаритных самосвалов поставлено за предыдущие годы сюда, они успешно работают. Мэрия Петрозаводска положительно отзывалась о наших троллейбусах и просила проработать вопрос об увеличении поставок", - рассказал замминистра лесного хозяйства Беларуси Игорь Малашевич.
"Торговые связи играют огромную роль. Сейчас мы на той стадии развития, когда хотим больше присутствия, в том числе и белорусских товаров. Стоит задача создать белорусскую деревню. Это такой шоурум товаров. Это нужно для того, чтобы узнаваемость была большей. Это перспективное направление", - отметила министр промышленности и торговли Карелии Светлана Астахова.
Один из примеров того, как кооперация Беларуси и Карелии работает на деле, - предприятие "Амкодор-Онего". За время работы общими усилиями было выпущено почти полтысячи единиц техники. Сегодня на заводе занимаются не только сборкой лесной техники, но и изготовлением деталей. В планах выйти на полный цикл производства.