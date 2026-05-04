Шоурум с белорусскими товарами - белорусская деревня появится в Петрозаводске

Белорусская деревня появится в Петрозаводске. Планы по открытию шоурума, где будут представлены не только отечественные продукты питания, но и товары легпрома, озвучили на заседании рабочей группы по сотрудничеству. Оно уже десятое по счету. Отмечено, что стороны взяли и новую планку в торговле.

Отношения Беларуси и России - это не только про бизнес, а куда больше. Это родственные, культурные связи, общая память, общее прошлое - то, что действительно объединяет. Белорусская делегация, которая находится с визитом в столице Карелии, возложила цветы к Вечному огню на площади Ленина.

Немного об экономике. За прошедшую пятилетку взаимная торговля Беларуси и Республики Карелии выросла в три раза. 4 мая обсуждали, за счет чего будут наращивать сотрудничество дальше. Стороны сверили часы и подтвердили: перспективы для развития взаимодействия есть.

"Грузовые автомобили, запчасти, то есть это сотрудничество с нашим "АМКОДОРом". Мы поставляем сюда запчасти для крупногабаритной сборки. Кроме того, более 30 крупногабаритных самосвалов поставлено за предыдущие годы сюда, они успешно работают. Мэрия Петрозаводска положительно отзывалась о наших троллейбусах и просила проработать вопрос об увеличении поставок", - рассказал замминистра лесного хозяйства Беларуси Игорь Малашевич.

"Торговые связи играют огромную роль. Сейчас мы на той стадии развития, когда хотим больше присутствия, в том числе и белорусских товаров. Стоит задача создать белорусскую деревню. Это такой шоурум товаров. Это нужно для того, чтобы узнаваемость была большей. Это перспективное направление", - отметила министр промышленности и торговли Карелии Светлана Астахова.