Сколько будет стоить квадратный метр в Минске и в регионах - ответы в проекте "Экономическая среда"

По итогам пятилетки в Беларуси введено в эксплуатацию более 21 млн 700 тыс. квадратных метров жилья, из них почти половина - это индивидуальная жилая застройка.

Такими данными в студии проекта "Экономическая среда" поделился заместитель министра архитектуры и строительства Александр Шваюнов.

Какие объемы строительства жилья в планах на ближайшие пять лет и кто может рассчитывать на господдержку? Сколько будет стоить заветный квадрат в столице и в регионах? И насколько реально выкупить арендное жилье?