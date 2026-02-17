3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
Сколько будет стоить квадратный метр в Минске и в регионах - ответы в проекте "Экономическая среда"
Автор:Редакция news.by
По итогам пятилетки в Беларуси введено в эксплуатацию более 21 млн 700 тыс. квадратных метров жилья, из них почти половина - это индивидуальная жилая застройка.
Такими данными в студии проекта "Экономическая среда" поделился заместитель министра архитектуры и строительства Александр Шваюнов.
Какие объемы строительства жилья в планах на ближайшие пять лет и кто может рассчитывать на господдержку? Сколько будет стоить заветный квадрат в столице и в регионах? И насколько реально выкупить арендное жилье?
