СНГ должно работать активнее: в Москве обсудили экономическое сотрудничество в рамках Содружества

Странам СНГ нужно адекватно реагировать на ситуацию в мировой экономике. В Москве состоялось заседание Экономического совета стран Содружества.

Сегодня реальность такова, что на работу мировой экономики влияет не только жесткая рыночная конкуренция, но и политическое давление некоторых государств. И c этим сталкивается каждая из стран СНГ. Поэтому Содружеству Независимых Государств сегодня необходимо работать более активно и принимать важные решения, которые дают конкретный экономический эффект. Это касается работы без надуманных изъятий и ограничения общего рынка товаров и услуг, промышленной кооперации, вопросов продовольственной безопасности, транспорта, логистики, туризма и цифровизации.

"Наверное, критика это тоже неплохо. Потому что критика заставляет нас активнее думать над новыми направлениями, над теми форматами сотрудничества, которые нужны СНГ. Но Содружество существует не только на бумаге. Оно активно развивается, и взаимодействие стран, тем более взаимная торговля и сотрудничество в сфере каждого из направлений экономики тоже развивается. Мы видим и рост торговли, видим документы, которые принимаются на уровне СНГ, и самое главное - те рекомендации, правила и договора, которые действуют, позволяют работать всему Содружеству. Отношения выстроены, мы используем опыт друг друга. Не конкурируем, а взаимодополняем друг друга", - отметил директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Михаил Мыскин.