Соки, безалкогольные напитки - в Беларуси пополнят перечень маркируемых товаров

"Эта маркировка уже введена на территории Евразийского экономического союза. Соответствующие решения были приняты еще в сентябре 2023 года. И уже в Российской Федерации эта маркировка применяется в отношении этой группы товаров. Поэтому это делается для того, чтобы в том числе облегчить процесс взаимной торговли этими товарами, так как мы поставляем эти товары, в частности, в Российскую Федерацию и в другие страны ЕС, мы покупаем такие же товары, которые к нам поступают в республику. И эта общая маркировка, которая уже урегулирована в рамках Евразийского экономического союза, сможет нам облегчить процесс взаимной торговли, потому что коды, сформированные по общим правилам, признаются на всей территории Евразийского экономического союза".