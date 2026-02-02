3.75 BYN
Соки, безалкогольные напитки - в Беларуси пополнят перечень маркируемых товаров
В Беларуси пополнят перечень маркируемых товаров. Речь идет о соках и безалкогольных напитках.
С 1 мая такие товары будут маркировать по аналогии с молочной продукцией специальными QR-кодами. Именно их покупатели должны будут сканировать на кассах самообслуживания, чтобы правильно пробить товар.
Для бизнеса дан переходный период - с 1 марта до конца апреля. За это время предстоит распродать остатки немаркированной продукции, чтобы после избежать проблем со сбытом.
Лариса Шибко, начальник главного управления МНС Беларуси:
"Эта маркировка уже введена на территории Евразийского экономического союза. Соответствующие решения были приняты еще в сентябре 2023 года. И уже в Российской Федерации эта маркировка применяется в отношении этой группы товаров. Поэтому это делается для того, чтобы в том числе облегчить процесс взаимной торговли этими товарами, так как мы поставляем эти товары, в частности, в Российскую Федерацию и в другие страны ЕС, мы покупаем такие же товары, которые к нам поступают в республику. И эта общая маркировка, которая уже урегулирована в рамках Евразийского экономического союза, сможет нам облегчить процесс взаимной торговли, потому что коды, сформированные по общим правилам, признаются на всей территории Евразийского экономического союза".
Наличие маркировки - надежная защита от нелегальной продукции или контрафакта. Покупатель может быть уверен: он застрахован от подделок. А производители теперь будут точно знать, сколько продано товаров и как работают логистические цепочки.
Фото pixabay.com