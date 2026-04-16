Солигорская птицефабрика готовит экспорт перепелиных яиц в Китай
Автор:Редакция news.by
Беларусь расширяет линейку поставок продукции в Китай. Одна из перспективных ниш - перепелиные яйца. Сегодня солигорский производитель работает над получением разрешительных документов.
К слову, предприятие на экспорт поставляет половину своей продукции, при этом рынки не ограничиваются Россией. В пуле покупателей также Армения и Грузия. В проработке еще Узбекистан. Перспективы фабрики и ход реализации инвестпроектов 16 апреля оценил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
В ходе рабочей поездки в Солигорский район Александр Турчин не упустил из виду и ключевую для аграриев тему - ход весенних полевых работ. На контроле каждый этап: темпы, технологии, соблюдение агротехнических сроков, а также готовность техники.