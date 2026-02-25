Сотрудничество с надежными партнерами: контейнерный поезд "Василек" отправляется в Китай

Контейнерный поезд "Василек" с белорусскими товарами отправляется в Китай. Это уже третий рейс. Такой вариант доставки помогает сократить логистические расходы.

Логика успеха в логистике: белорусские товары отправляются в Поднебесную регулярным контейнерным поездом "Василек". Удобная и современная схема поставок была успешно апробирована в 2025 году, а сегодня в Китай уходит уже третий регулярный состав с продукцией отечественных производителей.

Дмитрий Тур, начальник управления продаж и развития филиала РУП "Белтаможсервис" - офис логистики:

"Суть создания поезда заключалась в том, чтобы минимизировать логистические и временные затраты. Поезд проходит по 1 тыс. км в день, консолидация товаров позволяет сократить затраты за счет использования самого контейнерного поезда. То есть одиночная отправка подразумевала бы под собой использование автомобильного транспорта, либо отправка через морские порты Российской Федерации, что привело бы к затратам по консолидации данного товара и временным издержкам. Контейнерные поезда позволяют формировать все товары в едином месте".

Существенное преимущество для отправителей - бесплатное хранение груза в течение пяти дней, пока формируется состав. Это позволяет оптимизировать логистические издержки и снизить конечную стоимость перевозки.

"С этого года поезд выходит на регулярной основе. Уже отправлено два состава. На текущий момент планируется отправка поезда длиной 57 условных единиц. В него входит три товарные позиции: торф (28 контейнеров), 14 контейнеров с пиломатериалами и 20 контейнеров с новым волокном", - отметил Дмитрий Тур.