Совокупная кредитная задолженность белорусов достигла 30 млрд рублей - есть ли угроза в этой цифре?

Совокупная задолженность населения перед банками достигла новой рекордной отметки - около 30 млрд рублей. Интернет пестрит заголовками о кредитной кабале белорусов. Сегодня получить кредит стало проще, чем купить продукты на ужин. Достаточно пары кликов в смартфоне и заветная сумма уже на карте. Потребительское кредитование - это еще и мощнейший мотор для всей нашей экономики. Когда белорус берет кредит на покупку холодильника "Атлант", телевизора "Витязь" или автомобиля "Джили", он фактически инвестирует в рабочие места на наших заводах.

Какие, в принципе, виды кредитов существуют? Брать сейчас или подождать? Отражают ли эти страшные 30 млрд реальную угрозу для финансовой стабильности страны и конкретного человека? В этих темах разбирались в программе "ПроДеньги с Александром Егоровым".

Многие думают, что кредит - это ловушка. Но на самом деле это инструмент ускорения жизни. Мы получаем доступ к благам - жилью, авто - здесь и сейчас, не дожидаясь десятилетних накоплений. Процентная ставка в этом случае - это просто плата за время. Например, представьте себе удобрение для почвы. Если использовать его грамотно и в меру, урожай вырастет быстрее и будет богаче. Но если вывалить сразу целый мешок на одну грядку, она сгорит. Так и с кредитами. Важна дозировка.

Согласно классическому определению, кредит - это договор займа, в рамках которого кредитор, обычно банк, предоставляет заемщику, в нашем случае физическому лицу, денежные средства или товары на условиях возвратности, платности и срочности.

Во-первых, кредит всегда нужно вернуть в срок. А во-вторых, за получение кредита необходимо заплатить процент. Проще говоря, кредит - это финансовый инструмент, который позволяет нам получить доступ к благам, которые в данный момент не находятся в нашем распоряжении. Именно из-за товаров, которые мы берем в кредит, основываясь на эмоциях, его часто называют современным злом.

Сегодня банки даже не столько ждут возврата самого тела кредита, сколько заинтересованы в получении процентов. Ведь кредит - это способ заставить работать свободные средства, которые банк привлек в виде депозитов. Но как эта механика захватила мир? Классический и, пожалуй, самый яркий пример - создание Банка Англии в 1694 году.

Ситуация была критическая. Король Вильгельм III вел войну с Францией. Флот был разбит, казна пуста, а доверия к монарху у ростовщиков не было. Тогда группа купцов предложила схему, которая навсегда изменила мир. Они собрали 1,2 млн фунтов золотом и отдали их королю в долг под 8 % годовых. Но взамен потребовали уникальную привилегию - право называть себя губернатором и компанией Банка Англии. И самое главное - выпускать собственные банковские билеты на сумму этого долга.

Золото ушло королю на пушки и корабли, но у банкиров на руках остались расписки от государства. Эти расписки они начали выдавать другим людям, уже как новые деньги, как кредит для бизнеса и торговли. Таким образом, королевский долг превратился в фундамент национальной валюты. Самое поразительное, что этот долг никогда не был погашен полностью. И не будет, потому что если государство вернет этот кредит, из экономики исчезнет огромная часть денежной массы. Этот кейс доказал всему миру, что кредит - это не всегда временная мера. Это способ создания денег из доверия к будущему развитию.

Кабала или "зеленая зона"?

В последнее время мы видели резкое ускорение в сегменте потребительского кредитования, что заставило Национальный банк принять меры, направленные на замедление этих кредитов. Но почему? Большая часть кредитов шла на покупку импорта, что негативно сказывалось на внешнем балансе страны. Меры сработали, и политика Национального банка несколько изменилась. Сейчас потребительское кредитование не ограничивается. Но доля кредитования белорусских товаров в общем портфеле должна расти. Ведь рост продаж отечественных товаров в кредит - это больше добавленной стоимости, а значит и выше зарплаты у нас с вами, у белорусов.

Если мы проанализируем те самые 30 млрд рублей долга наших домохозяйств, то кредитный портфель физических лиц четко делится на три категории - потребительские кредиты, включая овердрафты по картам, автокредиты и ипотека - кредиты на покупку и строительство жилья.

И вот здесь кроется самое важное. Доминирующую долю в этой структуре, более 60 %, занимают именно ипотечные займы. Это не деньги, потраченные на сиюминутные капризы, эмоции. С одной стороны, это вложение граждан в свое будущее и будущее своих детей. С другой стороны, это средства, которые направлены в реальный сектор экономики, в строительство. Когда строится дом, работают десятки смежных отраслей от производителей кирпича до мебельных фабрик. Это созидательный долг, но насколько страшен сам объем задолженности?

Если смотреть только на абсолютные цифры, то тренд может показаться пугающим. Но такой анализ будет неполным. Нужно учитывать фактор инфляции и рост доходов. Если мы скорректируем объем кредитов на темп роста цен, то увидим поразительную картину. В реальном выражении кредитная задолженность выросла всего в 2,5 раза с 2008 года. Это на самом деле немного. Потому что средняя реальная заработная плата в стране за этот период росла еще более высокими темпами. Мы не стали беднее из-за долгов. Мы научились использовать их параллельно с ростом своего благосостояния.

Еще один показатель - это соотношение общего объема кредитов к денежным доходам населения. На данный момент в Беларуси он составляет чуть менее 18 %. И что самое важное, эта цифра остается стабильной на протяжении многих лет.

Далее коэффициент обслуживания долга или показатель долговой нагрузки. Это то, сколько из вашей ежемесячной зарплаты уходит на погашение кредита. Национальный банк установил здесь жесткое предельное значение, не более 40 %. Иначе шансы получить потребительский кредит крайне малы. Это та черта, за которой начинаются финансовые проблемы у граждан. Однако реальность гораздо оптимистичнее. Мы на уровне 27 % в очень комфортной "зеленой зоне" безопасности.

Следует отметить, номинальная цифра в 30 млрд рублей - это не свидетельство кризиса, а индикатор экономического оптимизма населения. Люди готовы брать на себя обязательства только тогда, когда уверены в стабильности своих доходов и в завтрашнем дне. Более того, задолженность растет одновременно с ростом доходов.

Важно понимать, что ипотечный портфель, составляющий основу долга, это долгосрочный демографический вклад. Обеспеченность жильем является базовым условием для создания семьи и роста населения. Таким образом, банковский сектор сегодня выполняет не только финансовую, но и важнейшую социальную функцию.

Однако мы должны учитывать и новые вызовы. В эпоху цифровизации доступ к кредиту стал мгновенным, что требует от каждого из нас повышенной цифровой гигиены и дисциплины. Скорость получения денег не должна снижать качество анализа собственных возможностей. Мы переходим к модели, где банковский сервис становится прозрачным и незаметным, но при этом ответственность заемщика безусловно должна остаться фундаментальной константой.