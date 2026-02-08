3.72 BYN
Спрос на паузе - рынок новостроек встретил 2026 год с падением активности
Рынок новостроек встретил 2026 год в состоянии спокойствия и сниженной активности. Как отмечает член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Вадим Тачкин, на старте года рынок был "в приторможенном" состоянии из-за влияния внешних факторов: сильных холодов и длительных новогодних праздников. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Рынок на все отреагировал, и по количеству сделок, наверное, мы будем видеть падение спроса, падение сделок, именно связанное вот с этим состоянием, скажем. Внешними факторами, которые на него влияют", - констатировал эксперт.
Главной положительной новостью для покупателей стало продолжение программ кредитования. Многие опасались их свертывания после выполнения показателей прошлого года, однако этого не произошло. "Самое важное, что кредитование не прекратилось. Нет, оно продолжилось. Кредиты выдаются, они активно предлагаются банками, и в этой связи, конечно, покупатели с оптимизмом смотрят и на февраль, и на весну", - подчеркнул Вадим Тачкин.
В результате, при сохранении объема предложения, количество покупателей временно сократилось, что заморозило и ценовую динамику. "Продавцы не торгуются, потому что не такое большое количество желающих приобрести квартиру к ним обращается", - пояснил эксперт.
По словам эксперта, рынок, похоже, подошел к ценовому пределу: "Рост цен приостанавливается. Все-таки они где-то вот подходят к какому-то своему логичному потолку, потолку возможностей покупателей, в том числе и с помощью кредитов. Покупатели рублем голосуют за вот это повышение цен. То есть они уже не так активно приобретают квартиры по изменившимся ценам".
Дополнительным фактором, влияющим на настроения, стало снижение курса доллара. Поскольку многие получают доход или кредитуются в национальной валюте, часть клиентов заняла выжидательную позицию, чтобы оценить дальнейшие тенденции. "Покупатели есть, спрос никуда не исчез, просто он находится в таком режиме ожидания. И с наблюдением за развитием дальнейшим рынка", - резюмировал Вадим Тачкин.
Эксперт подтвердил, что цены в столице остаются очень высокими, приводя в пример статистику 2025 года: "Прошлый год показал, что, начиная с осени, каждая третья квартира в Минске стоила более 100 тыс. долларов. То есть Минск очень сильно подорожал. И этот фактор, конечно, останавливает большое количество желающих приобрести квартиру именно в столице". Особенно показательно, что такие суммы нередко запрашивают даже за квартиры без чистовой отделки в новостройках комфорт-класса. Все это привело к сдвигу покупательского спроса. "Очень многие на сегодняшний день снова смотрят на средние и малые города, где тоже спрос увеличивается, исходя из того, что Минск становится менее доступным", - отметил эксперт.