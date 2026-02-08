Спрос на паузе - рынок новостроек встретил 2026 год с падением активности

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32fce120-37b5-4d1a-bc70-b45c981ab8e8/conversions/a7774cfc-0e45-4675-b8e3-97562df29920-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32fce120-37b5-4d1a-bc70-b45c981ab8e8/conversions/a7774cfc-0e45-4675-b8e3-97562df29920-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32fce120-37b5-4d1a-bc70-b45c981ab8e8/conversions/a7774cfc-0e45-4675-b8e3-97562df29920-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32fce120-37b5-4d1a-bc70-b45c981ab8e8/conversions/a7774cfc-0e45-4675-b8e3-97562df29920-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Рынок новостроек встретил 2026 год в состоянии спокойствия и сниженной активности. Как отмечает член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Вадим Тачкин, на старте года рынок был "в приторможенном" состоянии из-за влияния внешних факторов: сильных холодов и длительных новогодних праздников. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Рынок на все отреагировал, и по количеству сделок, наверное, мы будем видеть падение спроса, падение сделок, именно связанное вот с этим состоянием, скажем. Внешними факторами, которые на него влияют", - констатировал эксперт.

Главной положительной новостью для покупателей стало продолжение программ кредитования. Многие опасались их свертывания после выполнения показателей прошлого года, однако этого не произошло. "Самое важное, что кредитование не прекратилось. Нет, оно продолжилось. Кредиты выдаются, они активно предлагаются банками, и в этой связи, конечно, покупатели с оптимизмом смотрят и на февраль, и на весну", - подчеркнул Вадим Тачкин.

В результате, при сохранении объема предложения, количество покупателей временно сократилось, что заморозило и ценовую динамику. "Продавцы не торгуются, потому что не такое большое количество желающих приобрести квартиру к ним обращается", - пояснил эксперт.

По словам эксперта, рынок, похоже, подошел к ценовому пределу: "Рост цен приостанавливается. Все-таки они где-то вот подходят к какому-то своему логичному потолку, потолку возможностей покупателей, в том числе и с помощью кредитов. Покупатели рублем голосуют за вот это повышение цен. То есть они уже не так активно приобретают квартиры по изменившимся ценам".

Дополнительным фактором, влияющим на настроения, стало снижение курса доллара. Поскольку многие получают доход или кредитуются в национальной валюте, часть клиентов заняла выжидательную позицию, чтобы оценить дальнейшие тенденции. "Покупатели есть, спрос никуда не исчез, просто он находится в таком режиме ожидания. И с наблюдением за развитием дальнейшим рынка", - резюмировал Вадим Тачкин.