Средний возраст 42 года, большинство живет в городах - составлен портрет работающих белорусов

Праздник труда - это не только дата в календаре, но и повод посмотреть на тех, кто ежедневно создает экономику страны. По данным Белстата, в Беларуси трудятся свыше 4 млн 180 тыс. человек. Это почти половина населения страны. За каждым своя история.

Средний возраст работника в стране составляет чуть более 42 лет. И женщины, и мужчины в этом показателе практически сравнялись.

Большинство работающих (это 80 %) живет в городах. При этом среди занятых в экономике нашей страны женщин все же больше.

Молодежь составляет почти пятую часть всех занятых в стране (почти 20 %). Из них чуть более половины - на руководящих должностях. И это не предел. Сегодня для молодых специалистов открыты широкие карьерные перспективы.