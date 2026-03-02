США закупили белорусского шоколада почти на 1 млн долларов

Согласно данным платформы о глобальной торговле, в 2025 году импорт США из нашей страны этой товарной позиции составил практически 1 млн долларов. Эти цифры подтверждают и данные Министерства торговли США. В сравнении с 2024 годом объем закупок вырос на 145 тыс. долларов.