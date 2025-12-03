Стало известно, сколько будет стоить новогоднее дерево в кадке

Ель европейская, голубая, сосна и кедр, а еще пихта и декоративная туя - хвойный набор к празднику в питомниках лесхозов Минской области уже готов.

За новогодними деревьями приезжают первые покупатели. Ждут гостей и в Городокском питомнике, который находится недалеко от Молодечно. Лесоводы занимаются формированием крон, подкормкой растений и заботятся об урожае следующего года. Саженцы молодых деревьев подрастают в грунте, готовы к комфортной зимовке.

Известен и предварительный прайс на деревья в кадках. Самое высокое (более 2 м) будет стоить в лесничестве почти 55 рублей. А самое низкое - менее 30 рублей.