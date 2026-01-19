Стратегия энергонезависимости: как БелАЭС вывела страну в лидеры по доступной электроэнергии

Пока Европа успокаивает жителей сказками о независимости не только политической, но и энергетической, пришедшие морозы показали истинную картину. Простые европейцы с ужасом ждут январские счета за коммуналку, а миллионы людей Европы и вовсе не способны платить за электричество и газ.

Зато без российских энергоносителей и таких "опасных" технологий, как атомная энергетика. Ее там уничтожали десятилетиями, а Литве и вовсе поставили ультиматум: или Игналинская АЭС или членство в ЕС, итог - демонтировали.

Но сегодня вдруг Европа очнулась и бросилась спасать ядерную энергетику. Теперь там разворачивается целая гонка за атомом: Швеция берется за возведение нового поколения атомных электростанций, Эстония инициировала разработку комплексного плана по строительству первой в стране АЭС.

Германия, столкнувшись с рекордными ценами на газ и уголь, закрыла глаза и на формальный отказ от мирного атома, замахнувшись на восстановление сразу девяти станций. Польша и Чехия ускоряют проекты АЭС, сожалея о прошлых задержках.

Иллюзии закончились. Взглянув на реальную картину, еврочиновникам пришлось всерьез задуматься: откуда берется электричество в квартирах и сколько это стоит.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Возьмем Францию: Эммануэля Макрона и его предшественников можно критиковать за многое, но от атомной энергетики страна не отказалась. В Берлине по этому поводу очень кричали громко. Но Франция сказала, что на ее мнение позиция Берлина не повлияет. Но, повторюсь, Франция - это особый случай. Кстати, в Бельгии тоже к атомной энергетике иное отношение. Но самой зависимой от мирного атома страной когда-то была Литва. В момент обретения независимости 92 % электроэнергии там производилось на АЭС, но сегодня от этой мощи и след простыл".

Сегодня на фоне энергокатастрофы в Европе и той гонки за дешевыми и надежными источниками энергии, которая только набирает темп, понятно насколько дальновидным было решение Беларуси построить собственную АЭС.

За пять лет страна полностью отказалась от импорта электроэнергии, тем самым гарантировав себе значительную экономию газа и, соответственно, бюджета. При этом получила не только экономический, но и экологический эффект: сокращены выбросы парниковых газов более чем на 26 млн т. За все время станция выработала свыше 53 млрд кВт•ч электричества.

Таким образом, за пять лет эксплуатации АЭС Беларусь вошла в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электроэнергию, при этом обеспечив доступ для всего населения страны.

Это большая работа - интегрировать атомную электростанцию в энергосистему. В Беларуси для этого развернули программу модернизации электросетей, более 1,5 тыс. км было реконструировано. Вдобавок построили современные подстанции, внедрили прорывные цифровые технологии, которые в том числе отвечают за надежность энергоснабжения.

Развитие атомной энергетики - это мощный импульс для самых разных отраслей экономики, рост энергопотребления об этом говорит красноречиво.

В 2024 году достигнут исторический максимум: потребители использовали более 43 млрд кВт•ч. Куда тратили энергию, выработанную АЭС? В стране возведено более 2 млн кв. м электродомов, количество электромобилей выросло до 44 тыс., а сеть зарядных станций - до 1870 объектов.

Факт Кроме того, уже реализованы пилотные проекты по переводу общественного транспорта на электрический в Шклове, Жодино и Новополоцке. Проект будут масштабировать.

Пользу, которую приносит стране энергонезависимость, планируют усилить: началась активная подготовка к возведению третьего энергоблока БелАЭС.