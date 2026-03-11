Строительство, промышленность - Беларусь и Калужская область развивают сотрудничество

Беларусь и Калужская область рассматривают новые проекты сотрудничества. Об этом шла речь во время визита нашего посла в России Юрия Селиверстова в этот регион.

Беларусь уже внесла серьезный вклад в развитие социальной сферы Калужской области. Наши строители возвели за пять лет более 500 тысяч квадратных метров жилья, а также 8 детских садов и 10 школ. На переговорах обсуждали новые объекты и совместную работу в промышленности.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Мы посетили промышленные предприятия, строительные площадки, и везде коллеги в рамках кооперационных связей находят себе применение. Это и вопросы, связанные с техникой шасси МАЗ: на заводе "Меркатор" делают потом коммунальные надстройки. Это разработка двигателя нашей компанией БЕЛАЗ, строительство жилья и социальных объектов".

Владислав Шапша, губернатор Калужской области России, назвал ряд совместных проектов, которые либо уже реализованы, либо начали выполняться. "Мы вплотную подошли к созданию в Калужской области молочно-товарной фермы с использованием оборудования, которое производится и разрабатывается в Беларуси. Мы рассчитываем, что наши инвесторы уже в этом году начнут реализацию этого проекта. Только за прошлый год почти 40 единиц белорусской техники было приобретено нашими сельхозпроизводителями. Это говорит о высоком качестве и серьезных тесных отношениях между нашими странами и нашими предприятиями", - констатировал он.