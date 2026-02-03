3.73 BYN
Таиланд признал кошек важной частью экономики
Автор:Редакция news.by
Власти Таиланда признали кошек важной составляющей экономики страны.
Дело в том, что рынок товаров и услуг для этих питомцев стремительно растет, по данным аналитиков, его годовой объем уже составляет без малого 12 млрд долларов. При этом "рынок любителей кошек" заметно превысил аналогичный сегмент, ориентированный на собак.
Эксперты связывают это с урбанизацией и дефицитом жилищного пространства.
Фото pixabay.com