Тарас Надольный: Криптобанк в Беларуси откроет новые возможности для трансграничных платежей

16 января 2026 года Президентом Беларуси Александром Лукашенко был подписан указ № 19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)".

Можно ли говорить, что благодаря ему откроются новые способы для трансграничных платежей, станут ли они более быстрыми и прозрачными, ведь для белорусских производителей важно рассчитываться со странами за поставленные и приобретенные товары, рассказал в "Актуальном интервью" эксперт в области финтеха, децентрализованных финансов и блокчейна Тарас Надольный.

Он подчеркнул, что это действительно создаст новые возможности, при этом в самом указе уже определено, что возможны расчеты по внешнеэкономическим сделкам с нерезидентами, то есть открыто, без каких-либо дополнительных уточнений они могут осуществляться. "Однако с целью контроля над уровнем инфляции, расчеты внутри страны в криптовалюте запрещены. Все-таки денежная масса должна регулироваться, чтобы обеспечить макростабильность. А это первая и самая важная цель Национального банка Беларуси - обеспечить стабильность ценовой политики", - пояснил эксперт.