Татьяна Лугина рассказала о новшествах в работе предприятия ОАО "Камволь"

На Всебелорусском народном собрании Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил задачи на ближайшую пятилетку. Но если оглянуться назад, то проходили масштабные модернизации предприятий, и Минский камвольный комбинат не стал исключением. Как это отразится на работе ОАО "Камволь", рассказала в "Актуальном интервью" гендиректор предприятия Татьяна Лугина.

"Сегодня установлено самое передовое текстильное оборудование. Предприятие может выпускать абсолютно конкурентоспособные ткани. Их из шерсти выпускается около 3 млн метров. К слову, в 2025 году отказались от химических тканей. Если ранее мы строили производственную программу, и часть внимания уходила на объемы в натуральном выражении, то сегодня мы поменяли свои подходы", - отметила она.

Гендиректор ОАО "Камволь" заявила, что на производстве во главу угла ставят экономику, поэтому выпускают ткани с повышенным содержанием шерсти, которые стоят от 8 до 14 долларов. Для сравнения: химическая ткань стоит около 3 долларов. "При ограниченном ресурсе трудовых рук мы считаем, что каждая ткачиха и прядильщица должна выпускать более маржинальные продукты и на этом строить экономику", - добавила Татьяна Лугина.

По ее словам, также запланировано ежегодное увеличение доли готовой продукции. Если ранее Минский камвольный комбинат строил свою стратегию на выпуске и реализации тканевых материалов, то сегодня планируется увеличение производства готовой мужской и женской деловой одежды. В 2025 году комбинат выпустил и школьную форму, которая, кстати, неплохо себя зарекомендовала, поэтому ее производство будут увеличивать в 2026 году.

"Продолжим развитие розничных магазинов, выпуск готовой одежды в магазины, так как у нас не только камвольные ткани, но неплохо зарекомендовали себя и суконные пальтовые, даже есть первый результат. Рынок является быстро меняющимся. Конкуренция, как оказалось, есть и по суконным тканям. Главную конкуренцию составляют китайские ткани и два крупных предприятия в Российской Федерации", - констатировала гендиректор предприятия.

Кстати, есть у "Камволя" и наработки с льняными изделиями. К примеру, в свою коллекцию предприятие добавляет и чисто льняные изделия, а есть и коллаборация - полушерстяные костюмы.