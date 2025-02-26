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Течь кровли и дыры в стенах - какие еще проблемы выявил КГК при ревизии сельхозорганизаций
В Кореличском районе Гродненской области есть птицефабрика "Красноармейская".
И там не спешат с ремонтом техники к началу нового агросезона. Почему это происходит, ответы пришлось искать Комитету государственного контроля Республики Беларусь.
Александр Добрук, начальник отдела КГК Гродненской области:
"Птицефабрика "Красноармейская" отличилась недостаточной организацией работ по подготовке техники. Так, на 12 февраля 2025 года к ремонту прицепной техники в хозяйстве практически не приступали, а из шести плугов ни один не был готов к работе. Также ни один из имеющихся дисковых борон не были подготовлены к работе, не отремонтированы и почвообрабатывающие агрегаты - две зерновые сеялки. Данная информация была направлена в райисполком для принятия мер реагирования".
Стоит отметить, что на замечания отреагировали оперативно. Теперь уже и не скажешь, что еще в середине февраля хозяйство привлекло внимание контролеров. Конечно, еще не вся техника готова выйти в поле, но положительные подвижки есть.
Кстати, что в силах, ремонтируют сами. Тракторист-машинист птицефабрики "Красноармейская" Василий Ясевич привык перебирать своими руками трактор, на котором должен выйти в поле. Мужчине хватает запчастей и навыков, а после вмешательства контролеров даже температурный режим в гараже привели в норму.
Птицефабрика "Красноармейская" в Кореличском районе производит мясо не только птицы, но и растят крупный рогатый скот, обеспечивая регион молоком. Что касается растениеводства, то на 6 тыс. га представлен практически весь ассортимент зерновых.
"Есть определенные проблемы в хозяйстве с собственными средствами. Но финансирование от государства получаем в полном объеме. Также мы подтягиваем ремонты, стараемся, чтобы до 1 марта (такие поставлены сроки подготовки техники к посевной кампании) 95 % техники было в строю", - поделился информацией Константин Везнюк.
Сегодня здесь аккумулируют резервы, чтобы вовремя войти в посевную кампанию. Запасли семян и удобрений только сульфатных под 50 т, но ожидают поставку еще как минимум вдвое больше. К хранению подходят строго - без смешиваний и лишней влаги. Качественные удобрения и грамотно подобранная формула их внесения - это половина успеха, поэтому их накопление и хранение находится на особом контроле.
В целом по Беларуси хозяйства накопили минеральных удобрений по объемам больше, по сравнению с 2024 годом, но вместе с тем почти в половине из тех хозяйств, которые в феврале проверил Комитет госконтроля, допущено отставание от графиков или ненадлежащее хранение. Выглядит это примерно так, где течи кровли или дыры наблюдаются прямо в стенах.
В некоторых хозяйствах семена хранят вместе с кучей снега - это все заставляет невольно задуматься о бесхозяйственности. Но работники уверяют, что всего хватает, и даже с запасом.
"Здесь положение усугублено тем, что не имеется достаточно оборотных финансовых средств. Это произошло в результате объединения двух организаций. Что касается ремонта техники, то после нашего посещения подвижки пошли, а до этого момента в хозяйстве техника даже не была поставлена на межсезонное хранение", - рассказал зампредседателя Борисовского межрайонного Комитета госконтроля Юрий Каптановский.
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин недостаточными темпами во время контрольных мероприятий была замечена в целом ряде сельхозорганизаций страны. Среди сдерживающих факторов называется отсутствие средств на приобретение запчастей и недостаток кадров. Но есть и другие факты, когда руководители прикрывались приписками по удобрениям, семенам и технике.
Нарушения и недостатки установлены в разных регионах Беларуси. Кто-то объясняется, а кто-то идет на хитрость. К примеру, ОАО "Щедринское" указало о готовности 19 из 20 тракторов, но по факту оказалось всего 15. Утаили информацию и о плугах.
В ОАО "Хальч" не спешат приводить технику в рабочее состояние, хотя ее можно пересчитать на пальцах одной руки, однако и та отремонтирована не в полном объеме. А вот чем могут похвастаться, так это условиями хранения минеральных удобрений. В сухом просторном помещении лежит 200 т. При этом жидкие складируют отдельно, а часть калийных внесли в качестве подкормки под многолетние травы.
Да, примеров, где хромает дисциплина, по стране еще хватает, но в целом картина подготовки к посевной вырисовывается в позитивных тонах.
ОАО "Искра-Ветка" - пример хозяйского подхода к хранению и ремонту техники. Энергонасыщенные тракторы, почвообрабатывающие агрегаты, сеялки, машины для внесения твердых удобрений - уже находятся на линейке готовности. Крепкое хозяйство плюсует и по надоям, а также строит новые МТК.
Не уступает этой планке и УП "Борисовский комбинат хлебородуктов" филиал "Большие Новоселки". В 2024-м здесь заготовили практически двухгодичный запас кормов больше 40 единиц, но это не рекорд, поэтому эффективность готовы повышать. И для этого есть самое ценное - земля. Площадь пахотных земель составляет треть территории Борисовского района.
Но всегда нужно помнить, что сельское хозяйство - одна из приоритетных отраслей экономики, которая отвечает за продовольственную безопасность и экспортный потенциал Беларуси. И ей уделяется столько внимания круглый год не для того чтобы наказать, а чтобы вовремя выявить недочеты и посодействовать в решении проблем.
Зерно - это золото и гарант продовольственной безопасности, но какова проба этого драгсырья. Как распутать ком убытков и навести порядок там, где пока с этим не торопятся. Каков залог успешной посевной и без сюрпризов. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".