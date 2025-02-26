Течь кровли и дыры в стенах - какие еще проблемы выявил КГК при ревизии сельхозорганизаций

В Кореличском районе Гродненской области есть птицефабрика "Красноармейская".

И там не спешат с ремонтом техники к началу нового агросезона. Почему это происходит, ответы пришлось искать Комитету государственного контроля Республики Беларусь.

Александр Добрук, начальник отдела КГК Гродненской области:

"Птицефабрика "Красноармейская" отличилась недостаточной организацией работ по подготовке техники. Так, на 12 февраля 2025 года к ремонту прицепной техники в хозяйстве практически не приступали, а из шести плугов ни один не был готов к работе. Также ни один из имеющихся дисковых борон не были подготовлены к работе, не отремонтированы и почвообрабатывающие агрегаты - две зерновые сеялки. Данная информация была направлена в райисполком для принятия мер реагирования".

Стоит отметить, что на замечания отреагировали оперативно. Теперь уже и не скажешь, что еще в середине февраля хозяйство привлекло внимание контролеров. Конечно, еще не вся техника готова выйти в поле, но положительные подвижки есть.

Кстати, что в силах, ремонтируют сами. Тракторист-машинист птицефабрики "Красноармейская" Василий Ясевич привык перебирать своими руками трактор, на котором должен выйти в поле. Мужчине хватает запчастей и навыков, а после вмешательства контролеров даже температурный режим в гараже привели в норму.

Птицефабрика "Красноармейская" в Кореличском районе производит мясо не только птицы, но и растят крупный рогатый скот, обеспечивая регион молоком. Что касается растениеводства, то на 6 тыс. га представлен практически весь ассортимент зерновых.

Константин Везнюк, директор птицефабрики "Красноармейская" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eb8d270-d031-45e0-95fd-18e2bb1b5ff6/conversions/ffde5c88-8be7-4737-b62f-4521057f071d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eb8d270-d031-45e0-95fd-18e2bb1b5ff6/conversions/ffde5c88-8be7-4737-b62f-4521057f071d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eb8d270-d031-45e0-95fd-18e2bb1b5ff6/conversions/ffde5c88-8be7-4737-b62f-4521057f071d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eb8d270-d031-45e0-95fd-18e2bb1b5ff6/conversions/ffde5c88-8be7-4737-b62f-4521057f071d-xl-___webp_1920.webp 1920w Константин Везнюк, директор птицефабрики "Красноармейская"

"Есть определенные проблемы в хозяйстве с собственными средствами. Но финансирование от государства получаем в полном объеме. Также мы подтягиваем ремонты, стараемся, чтобы до 1 марта (такие поставлены сроки подготовки техники к посевной кампании) 95 % техники было в строю", - поделился информацией Константин Везнюк.

Сегодня здесь аккумулируют резервы, чтобы вовремя войти в посевную кампанию. Запасли семян и удобрений только сульфатных под 50 т, но ожидают поставку еще как минимум вдвое больше. К хранению подходят строго - без смешиваний и лишней влаги. Качественные удобрения и грамотно подобранная формула их внесения - это половина успеха, поэтому их накопление и хранение находится на особом контроле.

В целом по Беларуси хозяйства накопили минеральных удобрений по объемам больше, по сравнению с 2024 годом, но вместе с тем почти в половине из тех хозяйств, которые в феврале проверил Комитет госконтроля, допущено отставание от графиков или ненадлежащее хранение. Выглядит это примерно так, где течи кровли или дыры наблюдаются прямо в стенах.

В некоторых хозяйствах семена хранят вместе с кучей снега - это все заставляет невольно задуматься о бесхозяйственности. Но работники уверяют, что всего хватает, и даже с запасом.

"Здесь положение усугублено тем, что не имеется достаточно оборотных финансовых средств. Это произошло в результате объединения двух организаций. Что касается ремонта техники, то после нашего посещения подвижки пошли, а до этого момента в хозяйстве техника даже не была поставлена на межсезонное хранение", - рассказал зампредседателя Борисовского межрайонного Комитета госконтроля Юрий Каптановский.

Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин недостаточными темпами во время контрольных мероприятий была замечена в целом ряде сельхозорганизаций страны. Среди сдерживающих факторов называется отсутствие средств на приобретение запчастей и недостаток кадров. Но есть и другие факты, когда руководители прикрывались приписками по удобрениям, семенам и технике.

Нарушения и недостатки установлены в разных регионах Беларуси. Кто-то объясняется, а кто-то идет на хитрость. К примеру, ОАО "Щедринское" указало о готовности 19 из 20 тракторов, но по факту оказалось всего 15. Утаили информацию и о плугах.

В ОАО "Хальч" не спешат приводить технику в рабочее состояние, хотя ее можно пересчитать на пальцах одной руки, однако и та отремонтирована не в полном объеме. А вот чем могут похвастаться, так это условиями хранения минеральных удобрений. В сухом просторном помещении лежит 200 т. При этом жидкие складируют отдельно, а часть калийных внесли в качестве подкормки под многолетние травы.

Да, примеров, где хромает дисциплина, по стране еще хватает, но в целом картина подготовки к посевной вырисовывается в позитивных тонах.

ОАО "Искра-Ветка" - пример хозяйского подхода к хранению и ремонту техники. Энергонасыщенные тракторы, почвообрабатывающие агрегаты, сеялки, машины для внесения твердых удобрений - уже находятся на линейке готовности. Крепкое хозяйство плюсует и по надоям, а также строит новые МТК.

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Не уступает этой планке и УП "Борисовский комбинат хлебородуктов" филиал "Большие Новоселки". В 2024-м здесь заготовили практически двухгодичный запас кормов больше 40 единиц, но это не рекорд, поэтому эффективность готовы повышать. И для этого есть самое ценное - земля. Площадь пахотных земель составляет треть территории Борисовского района.

Но всегда нужно помнить, что сельское хозяйство - одна из приоритетных отраслей экономики, которая отвечает за продовольственную безопасность и экспортный потенциал Беларуси. И ей уделяется столько внимания круглый год не для того чтобы наказать, а чтобы вовремя выявить недочеты и посодействовать в решении проблем.