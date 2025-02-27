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На контроле Президента | Посевная-2025: как аграрии готовятся к новому сезону?

27.02.2025

Аграрии уже готовятся к новому сезону. Оценить износ техники, заготовить семена и удобрения, подготовить кадры. Технологии и дисциплина — важные шаги для будущего урожая. Вопросы продовольственной безопасности остро стоят во всём мире, поэтому нельзя допустить потерь.

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На контроле Президента | Посевная-2025: как аграрии готовятся к новому сезону?

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