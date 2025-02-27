3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
На контроле Президента | Посевная-2025: как аграрии готовятся к новому сезону?
27.02.2025
Аграрии уже готовятся к новому сезону. Оценить износ техники, заготовить семена и удобрения, подготовить кадры. Технологии и дисциплина — важные шаги для будущего урожая. Вопросы продовольственной безопасности остро стоят во всём мире, поэтому нельзя допустить потерь.
Выпуски
20 видео
На контроле Президента | Посевная-2025: как аграрии готовятся к новому сезону?27.02.2025
На контроле Президента | В Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь20.02.2025
На контроле Президента | Вторичная переработка | Мусороперерабатывающий завод в Минском районе13.02.2025
На контроле Президента | Заготовка кормов: от чего зависит качество мясо-молочной продукции?06.02.2025
На контроле Президента | Земельная амнистия, нагрузка на госорганы и как успеть оформить документы30.01.2025
На контроле Президента | Качество питьевой воды в Беларуси: решение проблемы превышения железа23.01.2025
На контроле Президента | Замки Беларуси | Реставрация исторических объектов16.01.2025
На контроле Президента | Наши дети! Как Беларусь заботится о детях, оставшихся без родителей?09.01.2025
На контроле Президента | Проектирование и строительство Минского метро | Открытие новых станций26.12.2024
На контроле Президента | Своевременная выплата зарплат | Работа по договору подряда | ЗП в Беларуси19.12.2024
На контроле Президента | К зиме готовы! Хранение и реализация урожая| Продовольственная безопасность12.12.2024
На контроле Президента | Молочная продукция - национальный бренд Беларуси | Успех отрасли05.12.2024
На контроле Президента | Куда движется Беллегпром и всё ли так хорошо на белорусских фабриках?28.11.2024
Как стартап превратить в успешный бизнес | Технопарки и новые рабочие места21.11.2024
Убрать заброшенные здания: порядок на сельскохозяйственных объектах14.11.2024
Активная реализация программы "Один район - один проект"07.11.2024
Репетиционное тестирование | Как проходит ЦЭ? | Высшее образование в Беларуси31.10.2024
Налогообложение | Бизнес в Беларуси | Налоговое законодательство24.10.2024
Проверка срока годности в магазинах | Новая система ценового регулирования17.10.2024
К зиме готовы! Как энергосистема Беларуси обеспечивает тепло для жителей?10.10.2024
На контроле Президента | Посевная-2025: как аграрии готовятся к новому сезону?
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c7cc7a-31db-4e5c-9b56-a9b36c88d8d2/conversions/30d7dc48-d78e-4edc-8a6b-f32dd8915b87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c7cc7a-31db-4e5c-9b56-a9b36c88d8d2/conversions/30d7dc48-d78e-4edc-8a6b-f32dd8915b87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c7cc7a-31db-4e5c-9b56-a9b36c88d8d2/conversions/30d7dc48-d78e-4edc-8a6b-f32dd8915b87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c7cc7a-31db-4e5c-9b56-a9b36c88d8d2/conversions/30d7dc48-d78e-4edc-8a6b-f32dd8915b87-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byАграрии уже готовятся к новому сезону. Оценить износ техники, заготовить семена и удобрения, подготовить кадры. Технологии и дисциплина — важные шаги для будущего урожая. Вопросы продовольственной безопасности остро стоят во всём мире, поэтому нельзя допустить потерь.