Техника, семена и эксперименты: как проходит посевная в АПК Минской области
В Беларуси продолжаются весенние полевые работы. Яровыми культурами засеяна уже почти половина от запланированных площадей. В тройку лидеров входят Минская, Брестская и Гродненская области.
В хозяйствах центрального региона активно сеют кукурузу, проводят эксперименты с сахарной свеклой и заботятся о льняных перспективах.
Червенский район
Трактор из Минска, а посевной агрегат из Мозыря. У такого отечественного тандема в 2026 году дебют. Машины вышли в поля Червенского райагросервиса на сев кукурузы. Всего у хозяйства отведено под эту культуру 1,3 тыс. га.
"Трактор и сеялка новые, работает все отлично, пока претензий никаких нет", - отметил механизатор Виктор Буримский.
Директор ОАО "Червенский райагросервис" Роман Хлопцов рассказал, что хозяйство сеет сорт "полесский". Эта культура белорусская и в прошлом году себя зарекомендовала на достойном уровне.
Воложинский район
Филиал "Воложинское" агрокомбината "Дзержинский" по меркам сельхозпредприятий является гигантом. Одного только зерна кукурузы в этом сезоне здесь планируют получить 25 тыс. т плюс 40 тыс. т силоса. Такие объемы сопоставимые с общим урожаем некоторых районов. Подкрепляют амбиции аграриев качественные семена, удобрения и новая техника.
Семена кукурузы попадают в почву протравленными - красными. Это значит, что они уже защищены от болезней и вредителей. Одного мешка хватает, чтобы засеять 1 га.
На поле трудятся сразу несколько видов машин. Во время сева кукурузы они выполняют весь шлейф работ.
Василий Шевчик, директор филиала "Воложинское" агрокомбината "Дзержинский":
"Мы стараемся работать качественно и в агротехнические сроки. Если мы входим в сев, то стараемся поставить все агрегаты сразу, т. е. для закрытия влаги, первого следа культивации, внесения минеральных удобрений, сбора камней и второго следа культивации. То, что мы сеем 4 тыс. га кукурузы, дает прибавку в молоке. Т. е. мы вводим кукурузу для КРС, добавляем в комбикорм, отсюда получаем результат и зарабатываем деньги".
Слуцкий район
Самый "сладкий" эпизод весенних полевых работ в Минской области - сев сахарной свеклы. Слуцкий район традиционно подтверждает статус одного из главных поставщиков этой культуры для пищевой промышленности страны. Здесь более 5 тыс. "сахарных" гектаров, половина из которых - земли Слуцкого комбината. Местные аграрии традиционно экспериментируют с гибридами с целью выявить сладкого "чемпиона".
Михаил Зенькович, агроном СУП "Агросервис-ССК" Слуцкого сахарорафинадного комбината:
"В этом году у нас было закуплено 15 разных гибридов сахарной свеклы у нескольких фирм. Стараемся сравнить их на будущее, закладываем опыты. В этом году также будет заложено 15-20 гибридов на опыты".
В этом сезоне в помощь аграриям Минской области и новая сельхозтехника как для сева, так и уборки. В течение года регионы получат более 300 тракторов и свыше 150 зерноуборочных комбайнов.