Темп роста экспорта ПВТ в 2025 году составил 112 %

Заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий под председательством премьер-министра Беларуси Александра Турчина прошло в правительстве.

На повестке стояли два вопроса. Первый - содействие развитию экспорта. Темп его роста в прошлом году составил 112 %, а выручка превысила 2 млрд долларов. Второй вопрос коснулся регулирования криптосферы.

Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:

"Мы традиционно отчитываемся перед Наблюдательным советом о состоянии этого сектора и предлагаем определенные решения, которые делают более четким правовое регулирование работы в этой сфере. В криптосфере всего 20 резидентов (меньше 2 % от общего числа). Это небольшая доля, но темпы роста они показывают достаточно высокие".

Также на заседании уточнили условия для грантополучателей и стипендиатов Парка высоких технологий. Отметим, сейчас резидентов в ПВТ более 1 тыс. С начала года было подано уже свыше 60 заявок, которые проходят процедуры отбора.