Теплицы с внедрением ИИ построят под Брестом

Теплицы с внедрением искусственного интеллекта построят под Брестом - первая появится уже в 2026 году.

С реализацией проекта помогут китайские партнеры. Соответствующее соглашение Брестский облисполком заключил в Шанхае.

Тепличный комплекс будет возводиться в три этапа. В случае успешного старта урожайность с 1 га овощных культур вырастает процентов на 50 как минимум.

Искусственный интеллект будет контролировать рост растений, поступление органических веществ, температуру и уровень освещенности.

По словам зампредседателя облисполкома, такой подход позволит уменьшить себестоимость производимой продукции и решить проблему обеспечения овощами в межсезонье.