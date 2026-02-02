3.75 BYN
Теплицы с внедрением ИИ построят под Брестом
Автор:Редакция news.by
Теплицы с внедрением искусственного интеллекта построят под Брестом - первая появится уже в 2026 году.
С реализацией проекта помогут китайские партнеры. Соответствующее соглашение Брестский облисполком заключил в Шанхае.
Тепличный комплекс будет возводиться в три этапа. В случае успешного старта урожайность с 1 га овощных культур вырастает процентов на 50 как минимум.
Искусственный интеллект будет контролировать рост растений, поступление органических веществ, температуру и уровень освещенности.
По словам зампредседателя облисполкома, такой подход позволит уменьшить себестоимость производимой продукции и решить проблему обеспечения овощами в межсезонье.
Фото БЕЛТА