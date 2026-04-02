Точка опоры на Ближнем Востоке - Беларусь и Оман укрепляют деловые контакты на бизнес-форуме

Беларусь и Оман укрепляют деловые контакты. 2 апреля в Маскате проходит белорусско-оманский бизнес-форум. Партнеры презентуют возможности друг друга. Среди участников заявлено более 300 оманских компаний.

Ближний Восток прочно входит в сферу наших деловых интересов. Продолжаются белорусско-оманские переговоры. В формате бизнес-форума и B2B, то есть классические прямые контакты бизнеса тет-а-тет, презентуют, предлагают, договариваются. На Востоке ценят личные гарантии, сдержанные обещания. Лукашенко заявил и демонстрирует Оману нашу позицию: если белорусы сказали - они точно сделают. Это вызывает доверие и уважение в бизнес-кругах.

Итак, чем мы интересны друг другу? У нас есть состав участников: агропром, машиностроение, фармацевтика, IT, банковский сектор, логистические компании, туризм. Собственно, это то, что сейчас и стремится развивать Оман в кооперации с партнерами.

Небольшая, но богатая страна еще 50 лет назад была глухой арабской провинцией. Сейчас это развитое государство с высочайшим уровнем жизни. Никакого секрета, почти 70 % бюджета - это доходы от экспорта нефти и газа. Но Оман хочет экономику диверсифицировать.

Пахотные земли - это совсем не про Оман, а вот совсем про Оман - это пустыни и горы, поэтому надежные партнеры в вопросах продовольствия Маскату нужны. Есть интересы к нашим технологиям, доля сельского хозяйства в ВВП здесь порядка 2 %. Оман, конечно, этим недоволен. Невелика доля промышленности, есть интерес к кооперации и в этой сфере. Здравоохранение тоже в поле нашего зрения.

"Сегодня продолжается форум, на котором мы встречаемся, в том числе с представителями Министерства здравоохранения Омана. Запланирована встреча с министром, на которой будет подписана уже дорожная карта по реализации меморандума, заключенного в прошлом году. За 2025 год состоялась не одна встреча специалистов по узким направлениям. И сейчас важно перейти от общего формата взаимодействия к точечному формату, который будет уже реализовываться в рамках взаимодействия с пациентами. Ну и, конечно, мы заинтересованы в научных исследованиях, во взаимодействии между нашими организациями", - поделился министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.