Цифровой белорусский рубль: когда появится, как будет работать и насколько безопасен

В Беларуси продолжается работа над внедрением цифрового белорусского рубля. Депутат Палаты представителей Национального собрания Алексей Райко подробно разъяснил суть нововведения, развеял распространенные мифы и ответил на самые острые вопросы.

Многие белорусы пока путают цифровой рубль с криптовалютой и безналичными расчетами. Депутат объяснил разницу простыми словами: "Фактически на текущий момент мы имеем монеты и бумажные денежные знаки, плюс пластиковая карточка. Цифровой белорусский рубль - это третья форма валюты".

По его словам, это валюта, которая будет эмитироваться на национальной площадке Национального банка с использованием технологии блокчейн. Разработка ведется белорусскими IT-специалистами, что гарантирует независимость от внешних факторов и сторонних поставщиков.

Именно блокчейн, подчеркивает парламентарий, часто вызывает у людей неверные ассоциации: многие путают цифровой рубль с криптовалютами. Принципиальная разница в том, что криптовалюта находится вне юридического поля, а цифровой белорусский рубль - национальная валюта, обеспеченная государством и действующая в правовом поле.

Одно из ключевых преимуществ новой формы расчетов - возможность "программировать" деньги. Депутат объясняет это на житейском примере: "Я могу своему ребенку сказать: "Степан, я тебе разрешаю использовать родительские деньги в буфете школы и в торговых сетях". То есть у меня такая возможность есть. Цифровой рубль - это не обязанность, это новая возможность. При этом возможность, которая гарантируется Национальным банком и нашей национальной экономикой".

Как подчеркивает Алексей Райко, никто не будет принуждать граждан к использованию цифрового рубля. Особенно старшее поколение, которое привыкло снимать пенсии и социальные выплаты наличными, сможет пользоваться привычными формами денег. Выбор останется за потребителем.

Законопроект об изменениях в законодательство по вопросам цифрового белорусского рубля депутаты рассмотрят уже 25 марта. Первыми новую форму валюты опробуют юридические лица - уже в июле 2026 года бизнес сможет использовать цифровые рубли для расчетов с контрагентами и трансграничных платежей, в том числе в рамках ЕАЭС.

Для граждан цифровой рубль станет доступен не ранее 2028 года. Но уже с июля 2026 года все банки обеспечат возможность платежей через QR-коды - технология, которая фактически станет основой для будущих расчетов в цифровой валюте.

"Гражданам неважно, сколько транзакций проходит, между какими банками. Их задача - прийти в магазин и оплатить свои покупки. В цифровом рубле будут использоваться технологии под действующие приложения банков, возможность расчетов с использованием QR-платежей", - пояснил депутат.

Цифровой счет будет открыт в Национальном банке, но пользователь сможет взаимодействовать с ним через свой коммерческий банк, где получает зарплату или обслуживается. Коммерческий банк выступит своего рода "операционным окном" регулятора, и для клиента разница будет практически незаметна.

Тема сохранности средств волнует граждан в первую очередь, признает Алексей Райко. Платформа для цифрового рубля - национальная, белорусская, замкнутый контур, защищенный отечественными специалистами в сфере информационной безопасности и криптозащиты.

Факт При этом он обращает внимание на статистику: 93 % инцидентов с потерей денежных средств в 2025 году произошли из-за социальной инженерии - граждане сами переводили деньги мошенникам.

"Граждане должны сами понимать, развивать свою финансовую грамотность и понимать: это деньги, они вам нелегко даются. Ежедневным трудом, потом, нервами. Вы забираете время у своей семьи, чтобы заработать, а потом так легко расстаетесь с ними", - подчеркнул Алексей Райко.

Российская Федерация вводит цифровой рубль уже в сентябре 2026 года, Китай и Индия активно используют свои цифровые валюты. Беларусь синхронизирует процесс с партнерами по ЕАЭС, чтобы обеспечить бесшовные трансграничные платежи.