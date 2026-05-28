Цифровую экономику и аудит обсуждают на международном семинаре стран - участниц ШОС в Минске
Международный семинар стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества проходит в Минске.
IT-сфера не стоит на месте. Технологии проникают в любые отрасли и сферы деятельности, в том числе и экономику. Созданию цифровой экономики, ее учету, аудиту и многому другому посвящена подобная встреча.
Если раньше IT казался компьютерной игрушкой, то теперь эти технологии представляют мощные инструменты во всех сферах: беспилотные системы, медицина, контроль качества воды и воздуха. Важно, чтобы разработки и законодательство не препятствовали друг другу, а наоборот - помогали развитию.
Беларусь представила лучшие инженерные компетенции. Основной задачей семинара является обмен прогрессивными идеями и практиками в сфере цифровых разработок, позволяющих обеспечивать качественный анализ деятельности подконтрольных субъектов хозяйствования, отраслей экономики и макроэкономических процессов.
Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий:
"Основная идея любой цифровизации - наведение порядка в бизнес-процессах, в данных, установление прозрачного контроля, оптимизация решений".
Каждая страна приехала с багажом своих внедренных идей и возможностей. Обмен опытом и унификация подходов должны упростить рабочие процессы. Организаторы - Комитет госконтроля, чьи представители расскажут о направлениях в сфере цифровизации в Беларуси: внедрение информационных ресурсов в контрольно-аналитической работе, практическое использование и возможности интегрированной автоматизированной системы контрольно-надзорной деятельности, информационные возможности Департамента финансовых расследований в оперативно-аналитической деятельности.
Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:
"Сегодня в каждом государстве каждый день совершаются миллионы финансовых операций, заключаются десятки тысяч различных сделок. Оценить их законность с использованием традиционных методов контроля крайне проблематично и даже практически невозможно. Поэтому цифровизация аудита - это инструментарий, позволяющий осуществлять контроль максимально эффективно с наилучшей производительностью и наибольшей отдачей для государства".
Также опытом использования цифровых технологий поделятся представители высших органов аудита из других стран. Тематика разнообразная: цифровые инструменты и платформенные решения в деятельности Счетной палаты России, цифровизация аудиторской деятельности, использование IT-технологий и искусственного интеллекта в Казахстане, практики и инновации в аудиторских технологиях Китая, использование возможностей искусственного интеллекта в аудиторской работе в Пакистане и многое другое.
Амритеш Шукла, замдиректора Департамента по аудиту управления контролера и генерального аудитора Индии:
"В Индии мы применяем двусторонний подход к развитию искусственного интеллекта и внедрению технологий в процесс аудита. Мы активно пользуемся тем, что уже существует на рынке, и стараемся внедрить это в работу. Во-вторых, это разработка собственных языковых моделей для поддержки нашей деятельности. Именно эти разработки мы сегодня и представим. Покажем, какую роль наши технологии могут играть в процессе аудита и то, как они вносят вклад в общее развитие государства".
С 2024 года Беларусь является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Страны ШОС весьма разнообразны, со своей экономикой и вектором развития. Показать белорусские возможности и узнать идеи и видения других - на это и призвана подобная встреча.